Tatuaggi, auto d'epoca, vestiti e musica in pieno stile '40 e '50: per una settimana Senigallia sembra tornare indietro nel tempo e nello spazio in occasione del Summer Jamboree Festival. Date, programma e biglietti nella nostra guida!

Dopo due anni di pandemia, questa è la prima estate in cui è stato possibile tornare a partecipare a grandi eventi. Durante questi mesi caldissimi milioni di persone hanno potuto andare a quei concerti ed eventi che si sarebbero dovuti svolgere durante l’estate 2020. È arrivato il momento tanto atteso anche per gli italiani amanti della musica americana anni ‘40 e ‘50, perché a Senigallia torna il Summer Jumboree, l’unico festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ‘40 e ‘50 che ha luogo in Italia.

L’anno zero del Festival è stato il 2000, con appena quattro complessi musicali invitati a suonare a Senigallia, cittadina marchigiana sul mare. È a partire dalla terza edizione che il Summer Jamboree Festival ha iniziato ad avere la risonanza mediatica che si meritava, arrivando a ospitare fino a mezzo milione di persone.

Programma completo dal 30 luglio al 7 agosto del Summer Jamboree Festival 2022

Una settimana densa di appuntamenti, che fa venire voglia di avere il super poter dell'ubiquità per non dover rinunciare a niente delle iniziative in programma per il Summer Jamboree Festival 2022. Basti sapere che alcuni ospiti sono imperdibili e limitati negli orari. Invece, per partecipare ad altre iniziative c'è più di una possibilità in quanto si replicano più giorni. Per esempio, la mostra fotografica “Elliott Erwitt Icons” al Palazzetto Baviera resta aperta durante tutta la durata del festival.

I tatuatori old school di Walk-In Tattoo saranno a Senigallia per iniettare inchiostro ininterrottamente dal 5 al 7 agosto. Tutti i giorni è possibile seguire corsi di ballo gratuiti sul lungo mare e girare tra le favolose auto e moto d’epoca. Anche il Vintage Market resta aperto tutti i giorni per poter acquistare vestiti e gadget originali nello style dell'America degli anni '40 e '50.

Ecco i nomi di tutti gli ospiti del Summer Jumboree Festival 2022 divisi per giorno:

30 luglio: Enma Fernandez e Vicky Tafona

31 luglio Enma Fernandez e Todd Day Wait and The Dukes

1 agosto: Mike Penny Western

2 agosto Million Dollar Tones, Zooma Zooma Band e Bill Kirchen

3 agosto: Little Til and His Shakin, Wave Electric, Chubby Checker, The Jolly Rockers feat Greg and Max Paiella

4 agosto: Kellie Rucker, The Class of ‘58, The Charms

5 agosto: I Belli di Waikiki, The Hormonauts, Joe Bastianich and La terza classe, Abby Girl

6 agosto: Abbey Town Jump Orchestra

7 agosto: Danny Fisher, The Hi Ballin Daddies

Dove comprare i biglietti, costo e prenotazioni

L’ingresso al festival è gratuito, ma ci sono alcuni eventi che richiedono un biglietto. Tra questi menzioniamo la mostra fotografica permanente e lo spettacolo di burlesque degli Hot gravel eskimos. La prenotazione è consigliata per tutti gli eventi a pagamento. Se hai un’auto d’epoca anni ‘40 o ‘50 non lasciarla a casa e portala con te. Ti farà ottenere diversi vantaggi per tutta la durata del festival.

Sul sito del Festival sono disponibili il programma completo e tutte le informazioni utili per vivere l'esperienza al meglio.