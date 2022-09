Sono tempi duri per Adam Levine: il cantante, frontman della nota band Maroon 5, è stato coinvolto suo malgrado in uno scandalo. La giovane influencer Sumner Stroh ha infatti lanciato delle accuse pubbliche contro di lui.

Secondo le parole della giovane, che su TikTok è diventata virale proprio grazie alle accuse lanciate a Levine, i due avrebbero avuto una relazione. Relazione che è stata portata avanti quando l’artista era già spostato con Behati Prinsloo, la modella da cui Levine aspetta attualmente il terzo figlio.

Ma chi è Sumner Stroh? Approfondiamo insieme la carriera della giovane e presunta amante di Adam Levine.

Chi è Sumner Stroh, tutto sulla sua carriera

Come già accennato, Sumner Stroh è un’influencer: nel rispetto della sua carriera, le sue accuse contro Adam Levine sono state mosse proprio tramite i social media. Ha infatti accusato pubblicamente il cantante dei Maroon 5 tramite un video sulla piattaforma TikTok, dove la giovane può contare su un seguito di più di 439.000 followers.

Un numero che probabilmente salirà, anche per merito del video del presunto tradimento di Levine, diventato virale in pochissime ore.

La ventitreenne è nata a Huston, in Texas, il 10 agosto del 1999. Oltre ad essere molto attiva su TikTok, la giovane gestisce anche un canale YouTube, tramite il quale condivide, nella maggior parte dei casi, dei video haul in cui mostra ai suoi seguaci i propri acquisti presso determinati brand.

La giovane possiede anche una propria pagina su OnlyFans, dove condivide sia contenuti gratuiti che a pagamento, ai quali i suoi fan possono accedere solo sottoscrivendo un programma VIP a pagamento.

Possiede, infine, un account Instagram molto seguito, che al momento conta ben 418mila followers.

Oltre che sui social media, Sumner Stroh è molto attiva anche nel campo della moda. Ha posato come modella per numerose riviste, coordinata dalla sua agenzia, la Verge Agency

La giovane Sumner ha da poco conseguito una laurea presso l’Università del Texas, dove si è specializzata in Marketing e Pubblicità dal 2016 al 2020.

La Stroh ha anche una propria linea di gioielli, la Strung by Stroh. Una linea che gestisce insieme alla sorella Baylen Stroh.

Una curiosità sulle due: sebbene Baylen sia la maggiore (è due anni più vecchia rispetto a Sumner), le due sorelle sono fisicamente molto simili. Ecco perché, molto spesso, vengono scambiate per gemelle.

Sumner ha anche due fratelli minori, Brandon e Asher.

Poco si conosce in merito alla sua vita privata. Nel 2020, frequentava un giovane di nome Brad Luzietti, che non lavora nel mondo dello spettacolo.

Il video incriminato sul profilo TikTok di Sumner Stroh

Nonostante godesse già di una buona popolarità grazie alla sua attività come modella e influencer, il nome di Sumner Stroh sta girando in questi giorni dopo la condivisione del video del 19 settembre, in cui la giovane ha reso pubblico il suo presunto rapporto con Adam Levine.

Un rapporto che, per l’artista ed ex giudice di X-Factor America Levine, è extraconiugale: il cantante è infatti sposato con la modella di Victoria’s Secrets Behati Prinsloo dal 2014. La relazione tra i due, tra l’altro, va avanti ormai dal lontano 2012.

Nel video incriminato, la Stroh afferma che il suo presunto rapporto con Levine fu di lunga durata: la giovane parla di più di un anno.

Stando alle parole dell’influencer, Levine le avrebbe addirittura confessato di voler dare il nome della giovane al bambino che aspetta attualmente dalla compagna Behati Prinsloo.

A supporto delle sue parole, Sumner ha anche condiviso all’interno del video degli inequivocabili screenshot, che mostrano le conversazioni avute con Adam Levine su Instagram tramite messaggi privati.

Messaggi che confermano l’intenzione di Levine di dare il nome di Sumner al suo nascituro e che risalgono allo scorso giugno.

La giovane influencer, probabilmente per discolparsi, ha anche affermato di sentirsi manipolata: in un secondo video, condiviso anch’esso su TikTok, ha dichiarato che, all’epoca della relazione con Levine, credeva che il matrimonio con la Prinsloo fosse giunto al termine.

Lungi dal sentirsi una vittima, ha comunque concluso di sentirsi manipolata e sfruttata. A detta della giovane, le vere vittime della storia sono solamente Behati Prinsloo e i figli della coppia.

La reazione di Adam Levine

A poche ore dalla condivisione dei due video di Sumner Stroh su TikTok, Adam Levine ha voluto dire la sua in merito alle parole dell’influencer e presunta amante.

Mentre i tweet contro il cantante condivisi su Twitter si moltiplicano, Levine ha risposto pubblicamente alle accuse, tramite il proprio profilo Instagram.

Per mezzo di alcune Instagram Stories, il frontman dei Maroon 5 ammette di aver inviato dei messaggi alla giovane Sumner, ma nega di aver avuto una storia con lei.

Non ha dunque confermato il presunto tradimento ai danni della supermodella Behati. La quale, almeno per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla spinosa vicenda che la vede, suo malgrado, come una dei protagonisti.

Leggi anche: Chi sono gli Omini, la rock band che ha conquistato il palco di X Factor