SuperEnalotto, i numeri fortunati da giocare e quelli su cui non bisogna puntare

Se volete tentare la sorte al SuperEnalotto sappiate che ci sono alcuni numeri fortunati da giocare. Almeno, così li considerano gli esperti. Vediamo quali sono le combinazioni potenzialmente vincenti e i numeri su cui non bisognerebbe puntare neanche 1 euro.

SuperEnalotto: quali sono i numeri fortunati da giocare?

Il 16 febbraio del 2023, il SuperEnalotto ha segnato la vincita più alta della storia: 371.133.424,51 euro. Una cifra che, ai comuni mortali, è impossibile perfino quantificare. Non a caso, azzeccare un 6 al gioco è difficilissimo. Per quanti non sono pratici, per vincere il montepremi bisogna scegliere sei numeri tra 90 e sperare che escano durante l'estrazione di turno.

Pensate che, dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi, il gioco si è talmente diffuso che tante persone si sono specializzate in combinazioni e numeri fortunati. Prima di procedere oltre, una precisazione è d'obbligo. Gratta e Vinci, Slot Machine & Co sono giochi di proprietà del Monopolio dello Stato. Possono creare dipendenza e diventare una vera e propria patologia. Ergo: non esagerate mai. Nessuno, se non pochissimi, si sono davvero arricchiti. Pensate che, secondo le statistiche, la probabilità di indovinare il primo numero estratto è di 1 su 90, quella di indovinare il secondo è di 1 su 89, e così via. La possibilità di indovinare la sestina vincente è quasi nulla: 1 su 622.614.630.

Chiarito ciò, vediamo quali sono i numeri fortunati da giocare al SuperEnalotto. Secondo gli esperti ci sono delle combinazioni buone, che possono far sperare in una vincita, mentre ce ne sono altre su cui non bisogna mai puntare.

Quali sono i numeri più fortunati da giocare al SuperEnalotto?

I numeri più fortunati da giocare al SuperEnalotto sono: 1, 2, 3, 4, 5, 6; 7, 22, 37, 52, 67, 82; 13, 27, 41, 55, 69, 83; 8, 3, 7, 9, 11, 5; 19, 10, 12, 13, 27, 90. Stando alle statistiche, sono molto gettonati - che non necessariamente equivale a prosperità - i numeri legati alle date di nascita o ad altri eventi, quindi: da 1 a 31 per i giorni e da 1 a 12 per i mesi. Per quanto riguarda l'anno, invece, generalmente si utilizzano i singoli numeri o la somma.

Tra le varie combinazioni citate, quella più giocata dagli appassionati di SuperEnalotto è: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invece, per quanto riguarda i numeri che non dovrebbero mai essere inseriti nella schedina troviamo: 46, 59, 79, 32, 60, 34, 76, 78, 62 e 61.

Che numeri posso giocare al SuperEnalotto oggi?

Tra i numeri che si possono giocare al SuperEnalotto in questo momento, la combinazione più frequente è: 86, 77, 6,55, 81 e 85. Se volete davvero tentare la fortuna, invece, potete optare per i cosiddetti ritardatari: 31, 12,, 18, 34, 17 e 64.

Come aumentare le probabilità di vincita al SuperEnalotto?

Come già anticipato, non c'è mai la certezza matematica di vincere al SuperEnalotto. Anche i numeri fortunati che abbiamo citato, così come quelli sfortunati o ritardatari non danno alcuna sicurezza. L'unico modo per aumentare le probabilità di vincita è acquistare più combinazioni per un’estrazione. In tutti i tabaccai si trovano in vendita schedine già pronte, basate su sistemi integrali o ridotti, che possono essere giocate da più giocatori.