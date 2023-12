Tutto su Sveva Sagramola: chi è, età, carriera, vita privata

Chi è Sveva Sagramola? Nota conduttrice ed autrice televisiva, di recente ha affrontato un intervento chirurgico perché rischiava il distacco della retina e dunque sarà assente per almeno una settimana dalla trasmissione Geo - Bellezze italiane.

Tutto su Sveva Sagramola: chi è, età, carriera

Sveva Sagramola è nata a Roma il 29 aprile 1964, sotto il segno del Toro. Attualmente ha 59 anni. Dopo la laurea in Lettere all'Università La Sapienza di Roma ha deciso di intraprendere la carriera televisiva. Dal 1990 al 1995 ha infatti realizzato servizi, inchieste e storie per il programma Rai Mixer, occupandosi di svariati temi che spaziavano dalla politica alla cultura.

Nel 1997, sempre per la Rai, ha condotto dal continente africano e dall'Argentina il programma Professione Natura. Nello stesso anno è stata la conduttrice di Una sera di dicembre.

La popolarità è però arrivata a partire dal 1998, quando è diventata il volto dell'amata trasmissione Geo&Geo, andata in onda fino al 2013. Tra il 2001 e il 2010 ha poi condotto Cose dell'altro Geo. Nel 2005 e nel 2006 ha invece condotto Timbuctu.

Dal 2020, Sveva Sagramola, è tornata al timone di Geo - Bellezze italiane che va in onda su Rai3. Purtroppo, a causa di un intervento chirurgico, la conduttrice sarà assente per una settimana dal programma. Rai 3 ha riportato le parole di Sveva Sagramola, che ha annunciato:

Ciao a tutti, questa settimana non sarò in tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno.

Poi ha aggiunto:

Per fortuna c’è Ema (Emanuele Biggi, suo co-conduttore), pronto a sostenermi insieme alla meravigliosa squadra di Geo, un gruppo di lavoro eccezionale, a cui vanno tutta la mia gratitudine e il mio grande affetto. A presto! Sveva.

La vita privata di Sveva Sagramola

Sveva Sagramola è una donna molto riservata sebbene sia abituata a stare sotto i riflettori. Della sua vita privata si sa davvero poco, fatta eccezione per i suoi affetti più stabili e importanti. La conduttrice televisiva è sposata dal 2005 con Diego Dolce, un industriale nato in Argentina che ha origini italiane, per la precisione della provincia di Treviso, in Veneto. Molto probabilmente i due si sono conosciuti in Argentina quando Sveva Sagramola stava lavorando al programma Professione Natura.

Dalla loro unione è nata una figlia nel 2010 che si chiama Petra e oggi ha 13 anni.

Sveva Sagramola ha un profilo Instagram ufficiale ma non verificato che vanta oltre 10mila follower: @svevasagramola. La conduttrice televisiva, oltre a condividere foto relative alla sua professione, è solita condividere anche scatti che la immortalano con il marito e con la figlia.

