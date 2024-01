Chi è Tamara Pisnoli, l'ex moglie di De Rossi condannata a 7 anni e mezzo di carcere

Diventata popolare per essere stata la moglie del calciatore Daniele De Rossi, negli ultimi anni Tamara Pisnoli ha fatto parlare di sé solo per le brutte vicende che hanno portato al suo arresto. Vediamo chi è e ripercorriamo la sua 'carriera'.

Tamara Pisnoli: chi è l'ex moglie di Daniele De Rossi?

Classe 1983, Tamara Pisnoli è nata il 18 maggio a Roma, sotto il segno zodiacale del Toro. Il suo nome è diventato popolare soprattutto per il matrimonio con il calciatore Daniele De Rossi. Tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, scattato quando lei faceva parte del corpo di ballo della trasmissione televisiva Sarabanda. Da lì a poco sono diventati genitori della piccola Gaia, poi nel 2006 si sono sposati. Il rapporto è giunto al capolinea nel 2009.

Dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo, Tamara è diventata imprenditrice. Stando a quanto dichiarato da lei stessa nel 2014, durante un interrogatorio in procura, aveva diverse attività tra cui una società immobiliare. In più, percepiva un assegno di mantenimento da De Rossi pari a 40 mila euro al mese.

A distanza di qualche anno dalla fine del matrimonio con il calciatore, Tamara è finita al centro dell'attenzione per la sua vita turbolenta. Ha avuto diverse relazioni con uomini con precedenti penali, tra cui: Fabrizio Corona, Peppe Casamonica e il milionario Arnaud Mimran (condannato per frode e per rapimento). Attualmente, dovrebbe essere sposata con l'imprenditore Stefano Mezzaroma. Tralasciando le storie d'amore, a far discutere è stato soprattutto l'aspetto "criminale" della sua esistenza.

Cosa ha fatto Tamara Pisnoli?

L'altra vita di Tamara Pisnoli, quella che i giudici hanno definito "criminale", è iniziata nel 2008, quando suo padre Massimo è stato ucciso. L'uomo, pregiudicato, è morto ad Aprilia, assassinato da due colpi di fucile. A farlo fuori sono stati due complici, con i quali avrebbe dovuto dividersi il bottino di una rapina.

Il nome dell'ex moglie di De Rossi è poi tornato al centro della cronaca nel 2013, quando l'imprenditore Antonio Ieffi ha denunciato un agguato ai suoi danni. Stando a quanto emerso dalle indagini, Tamara avrebbe stretto un accordo con Ieffi, amico dell'ex Manuel Milani, per un progetto di fotovoltaico. Quando la relazione con Milani è giunta a termine, la Pisnoli ha chiesto di uscire dalla società, pretendendo indietro gli 80 mila euro investiti all'inizio più una somma di 200 mila euro extra.

Quando Ieffi ha rifiutato, Tamara ha escogitato l'agguato, da cui Antonio si è salvato fingendosi morto. La Pisnoli è stata condannata a sette anni e due mesi di reclusione per tentata estorsione, lesioni e rapina aggravata.

L'ex moglie di De Rossi, nonostante la condanna, ha continuato a dichiararsi innocente. Tamara sostiene di essere stata truffata e di star subendo le conseguenze delle sue frequentazioni sbagliate. I giudici, però, non le credono e rincarano la dose, sottolineando che ha avuto una vita "improntata all’uso della violenza e della minaccia", con la "unica preoccupazione quella di non creare attriti con altri esponenti della criminalità locale".

In un primo momento, per l'agguato a Ieffi era stata condannata a di 10 anni e 9 mesi di reclusione. Dopo quasi 10 anni di processi, la pena è stata ridotta a 7 anni e mezzo, più il pagamento di una sanzione.

Chi è il padre di Tamara Pisnoli?

Il padre di Tamara Pisnoli è Massimo Pisnoli, ucciso il 7 agosto nella spianata di Campoleone, dietro lo scalo ferroviario di Aprilia. L'omicidio è stato messo a segno da parte di due complici con i quali effettuava rapine.