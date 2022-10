Negli scorsi giorni avevamo sentito moltissimo parlare di lui, grazie alla sua performance in via Dante a Milano, quando era rimasto per diverse ore immobile davanti alla vetrina di un negozio di abbigliamento, dopo aver disattivato tutti i suoi account sui social network.

In molti si erano domandati il motivo di questa iniziativa, facendo crescere l'attenzione e la curiosità intorno all'artista che ha partecipato insieme a Fedez e a Mara Sattei, alla hit di questa estate La Dolce Vita (tre volte disco di platino).

Un anno ricco di novità per Tananai, che ha anche partecipato all'ultimo Festival di Sanremo con il pezzo Sesso Occasionale, partecipazione che gli ha permesso di raggiungere il grande pubblico e che ha contribuito anche alla sua fama sui social.

E ora ecco il suo nuovo pezzo, proprio come annunciato da lui stesso dopo questa performance inaspettata e tanto chiacchierata.

A mezzanotte è uscito Abissale, il nuovo singolo di Tananai (all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino); ecco il testo della canzone e il suo significato.

Abissale, ecco il testo della nuova canzone di Tananai

Ecco il testo di Abissale, il nuovo brano di Tananai appena uscito su tutte le piattaforme di streaming:

Io c'ho provato amore ad essere speciale almeno un po' per te

ma non sono speciale vorrei fossi speciale

almeno tu per me dimmi che-e-e

Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l'alba

gli disse l'alba non si guarda mai da soli mi siederò con te

che sei un tipo strano come me che guardo sola i tramonti fammi vedere i tuoi mondi

Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme

ricorderai, ricorderai, ricordo anche io ho sofferto come un cane

cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai di me non vedevi che la differenza tra noi

è una differenza abissale

Abissale, il significato della canzone

Abissale, segna un po' un cambio di rotta nella carriera del cantautore milanese, che in passato ci aveva abituati a testi ben più scanzonati, come per esempio Sesso occasionale e La Dolce Vita e che invece ci stupisce questa volta con un pezzo dal sapore malinconico.

In questo brano invece, per la prima volta, abbiamo modo di conoscere un lato più intimo dell'artista, che racconta in questo pezzo una storia d'amore, dalla sua nascita alla sua fine.

Risulta ora più chiaro l'indizio che aveva lasciato sui social prima di cancellarli qualche giorno fa, ovvero la scritta "Anche io ho sofferto come un cane", che ora ritroviamo anche nel testo della canzone.

Il brano, oltre ad essere più intimo dei precedenti, è scritto, composto e prodotto dall'artista ventisettenne, che sale così un altro gradino nella sua maturazione professionale.