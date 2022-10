Per diverse ore gli account social di Tananai sono stati disattivati e il cantautore è rimasto immobile per ore a Milano. Ecco cosa è successo.

Chissà cosa avranno pensato le moltissime persone che venerdì e sabato, passeggiando per via Dante, si sono imbattute in una scena piuttosto particolare che probabilmente non si sarebbero mai aspettati di vedere.

Per diverse ore infatti, il cantautore Tananai è stato visto fermo in una nota e centralissima via di Milano, in silenzio e con lo sguardo perso nel vuoto.

Perchè Tananai è sparito dai social e che cosa ci faceva fermo immobile per le vie di Milano, in silenzio davanti alla vetrina di un negozio dopo aver cancellato tutti i suoi profili social?

È quello che si sono chiesti i moltissimi fan che lo hanno avvistato e immortalato con i propri smartphone e condiviso sui vari canali social, ipotizzando chi un flash mob, chi una mossa di marketing, ma la risposta a questo stranissimo comportamento è arrivata solo poche ore dopo.

Tananai si cancella dai social e rimane immobile per strada a Milano

In silenzio, sguardo fisso nel vuoto, immobile davanti a una vetrina di via Dante a Milano, venerdì dalle 14 alle 18 e sabato dalle 16 alle 20; ecco come appariva il cantautore Tananai allo sguardo dei moltissimi passanti che lo hanno riconosciuto e ripreso, chiedendosi il motivo di questo strano comportamento che fin dall'inizio dava l'idea di voler essere un qualche tipo di performance.

Poche ore prima Tananai aveva cancellato tutti i suoi profili social (lanciando un criptico messaggio su Instagram poco prima "Anche io ho sofferto come un cane"), per riapparire in seguito in mezzo a una delle strade più frequentate di Milano, fermo davanti alla vetrina di un negozio di abbigliamento.

Moltissime le persone che hanno approfittato per farsi una foto o un selfie con il cantautore, che ligio alla performance, non ha interagito con nessuno, mantenendo la sua posizione, non facendo che accrescere, in questo modo, la curiosità intorno al suo stranissimo comportamento.

Dopo che la notizia si è diffusa ha iniziato a circolare insistente l'hashtag #tananaitornapresto, aumentando ancor di più la portata dell'iniziativa dell'artista.

Svelato il motivo della performance di Tananai

Come già si vociferava e come in molti avevano supposto dopo che sui social si era diffusa la notizia dello strano comportamento del cantautore e della sua sparizione dai social, il motivo di tutto questo è stato svelato quando Tananai ha riattivato tutti i suoi profili sui vari social network, annunciando l'uscita del suo prossimo singolo, Abissale, prevista per il 12 ottobre su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Si sarebbe dunque trattato di una mossa di marketing promozionale proprio per concentrare l'attenzione e accendere i riflettori su di lui; mossa a quanto pare riuscitissima, visto che per diverse ore sui social si è parlato moltissimo di quanto stava accadendo.

Abissale è un brano scritto, composto e prodotto dall'artista, un pezzo che si preannuncia malinconico e che a quanto pare parlerà della conclusione di un amore e che rappresenta una nuova tappa in una carriera che per ora sta proseguendo a gonfie vele.

