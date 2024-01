Le tarme della pasta infestano la tua cucina? Ecco i trucchi per sbarazzartene subito

Come eliminare le tarme della pasta? Ecco i trucchi, naturali ed efficaci, per sbarazzartene e per prevenire le infestazioni.

Se hai mai aperto il tuo armadio della cucina e ti sei trovato faccia a faccia con piccoli inquilini indesiderati noti come tarme della pasta (chiamate anche “farfalline della pasta” o utilizzando altri nomi altrettanto pittoreschi) sai benissimo quanto possano essere fastidiose e dannose per i tuoi alimenti.

La presenza di questi insetti può rovinare la tua dispensa e compromettere la freschezza dei tuoi ingredienti. Niente paura, comunque: in questo articolo scopriremo come puoi liberarti immediatamente da questa infestazione. Ecco tutti i trucchi per eliminare le tarme della pasta.

Come vedremo, al pari dei rimedi contro le ragnatele in casa, anche quelli per eliminare le tarme sono naturali.

Insetti e tarme nella pasta: cosa sono?

Prima di scoprire quali sono i trucchi migliori per eliminare dalle nostre cucine le tarme della pasta, è bene comprendere che, con questo termine, ci possiamo riferire a diverse tipologie di insetti.

Sono infatti tanti i piccoli insetti che possono contaminare la pasta, le farine e i prodotti della nostra dispensa. In primis, le tarme della pasta propriamente dette: si tratta delle tignole fasciate del grano, che da larve si trasformano in vere e proprie piccole farfalle.

Inoltre, è possibile purtroppo riscontrare anche piccoli vermi bianchi all’interno delle confezioni. Se aperte da tempo e conservate in dispensa, le confezioni di farinacei possono essere usate da insetti di diverse specie per deporre le proprie uova.

Ma tra le tipologie di tarme della pasta che più frequentemente si può trovare in dispensa abbiamo sicuramente il punteruolo del grano (o punteruolo della pasta).

Si tratta di un piccolo insetto, simile ad un minuscolo coleottero scuro che si nutre di amido. Le femmine sono solite deporre le uova all’interno dei chicchi di grano. Non di rado, la deposizione delle uova può avvenire in magazzini e stabilimenti produttivi: dato che ci vogliono settimane prima che le uova si schiudano, potremmo anche non renderci conto di aver acquistato pasta, farine o altri prodotti amidacei contaminati.

Quali sono i trucchi per eliminare le tarme della pasta?

Per fortuna, comunque, esistono tutta una serie di trucchi per eliminare definitivamente le tarme della pasta, oltre che per evitare preventivamente una loro infestazione.

A dispetto di quanto si possa credere, gli agenti chimici e i prodotti aggressivi non sono utili e possono addirittura essere dannosi per l’uomo.

Si tratta infatti di prodotti che andranno utilizzati nelle dispense, a stretto contatto col cibo che andremo poi ad ingerire. Per fortuna, i trucchi più utili per sbarazzarci delle tarme della pasta sono tanto efficaci quanto naturali.

Per prima cosa, in caso di contaminazione, i prodotti interessati vanno subito cestinati. Infatti, come vedremo tra poco, tarme della pasta, punteruoli del grano e altri insetti possono aprire i pacchetti e contaminare in poco tempo l’intera dispensa. Il primo passo per contenere l’infestazione è quindi quello di sbarazzarsi subito dei farinacei contaminati.

Le dispense, poi, andrebbero svuotate e ripulite accuratamente almeno una volta al mese. Per prevenire ed eliminare le tarme della pasta, tra i trucchi più usati c’è quello che prevede l’uso dell’aceto.

Unito all’acqua, e utilizzato poi per detergere la dispensa, fungerà da vero e proprio repellente.

Anche le essenze di eucalipto e arancia, le foglie di alloro e i chiodi di garofano rientrano tra i prodotti naturali da utilizzare come repellenti contro le tarme della farina.

Lasciare questi ingredienti in dispensa, dopo un’accurata pulizia, permette di allontanare per sempre questi sgraditi insetti.

Attenzione ai contenitori

Come accennato, le tarme della pasta sono in grado di forare i pacchetti chiusi e penetrare al loro interno per nutrirsi.

Tuttavia, l’infestazione si genera soprattutto nei casi di conservazione errata dei prodotti contenenti farine. Ogni residuo in dispensa va eliminato, e le confezioni vanno accuratamente richiuse.

Un ottimo trucco per tenere lontani gli insetti dai nostri cibi è quello di riporli in contenitori ermetici. Difficilmente le tarme riusciranno a contaminarli.