È impossibile pensare alla televisione degli anni Novanta senza che venga in mente Tata Francesca, la chiassosa governante di origini italiane (nella versione andata in onda nel nostro Paese) che irrompe nella vita di Maxwell Sheffield e della sua famiglia catapultandola in una serie di rocambolesche avventure. Il telefilm, che nel corso delle sei stagioni ha visto un susseguirsi di guest star di prim'ordine come Elizabeth Taylor, Hugh Grant, David Letterman, Céline Dion, ed Elton John, è ancora oggi un cult e i fan di tutto il mondo stanno impazzendo in seguito alle ultime dichiarazioni di Fran Drescher durante un'intervista rilasciata a ET a Los Angeles durante il Variety Power of Women.

Cosa sappiamo sul nuovo film dedicato a La Tata

L'attrice protagonista del famoso telefilm e che per anni ha prestato il volto a Francesca Cacace sa bene quanto i fan siano affezionati non solo al suo personaggio, ma all'intero cast che animava la serie, come il signor Sheffield, il maggiordomo Nigel e la burbera Cici, per questo durante l'intervista rilasciata a Deidre Behar di ET Fran Drescher ha rivelato che sono in corso delle trattative affinché Tata Francesca e i suoi possano fare il loro ritorno, questa volta sul grande schermo. La Sony infatti sarebbe in trattative per realizzare un film tratto da La Tata e secondo quanto detto dall'attrice il progetto sarebbe ambientato in anni più vicini al giorno d'oggi e ci saranno tanti personaggi nuovi oltre a quelli della serie originale.

La Tata potrebbe diventare un musical

Anche se Fran Drescher ha sottolineato durante la sua intervista come il progetto del film non prevede che questo sia realizzato in forma di musical, è dal 2020 che è stata annunciata la trasposizione in questo format de La Tata. Peter Marc Jacobson, uno dei creatori e produttori della serie originale oltre che ex-marito della Drescher, è tornato a lavorare con l'ex-moglie proprio per creare un musical con le vibes tipicamente Nineties della serie tv cult che ha tenuto incollati allo schermo e divertito milioni di persone in tutto il mondo.

La speranza dell'attrice è che entrambi i progetti possano portare alla realizzazione di prodotti di intrattenimento in grado di lanciare al pubblico che tanto ama Francesca Cacace e tutti i suoi amici dei messaggi positivi così com'era stato per La Tata fin dall'inizio della sua messa in onda sulla CBS nel 1993.

Dove rivedere La Tata in attesa del nuovo film

Era il 1995 quando il telefilm The Nanny, La Tata, è arrivato in Italia, ma l'amore dei tanti telespettatori per questo show non è certo diminuito. Sono in molti a trepidare per l'annuncio ufficiale dell'uscita del film dedicato alla simpaticissima governante, ma nell'attesa è possibile passare anche oggi dei momenti di spensieratezza insime a Tata Francesca, Maxwell Sheffield e tutti i protagonisti dell'amata serie tv. Dopo essere stata trasmessa numerose volte su Italia 1 e su Canale Cinque, al momento tutte le sei stagioni de La Tata sono disponibili su Amazon Prime Video e su TIMVision. Mentre aspettiamo il nuovo film e il musical, possiamo quindi goderci un divertente rewatch!