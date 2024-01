Chi è Tedua? Biografia, curiosità e discografia del rapper italiano

Se amate la musica rap e trap non potete non sapere chi è Tedua. Ma sapete tutto di lui?

Mario Molinari, in arte Tedua, è uno dei rapper più amati dalle nuove generazioni. Figura esemplare del riscatto dalle difficoltà dell'infanzia e dell'adolescenza, ha saputo farsi strada nella musica.

Ogni sua nuova uscita scala le classifiche, con migliaia di like e condivisioni sulle varie piattaforme social. Grazie alle sue canzoni, quest'anno sarà ospite al Festival di Sanremo sulla nave da crociera Costa Smeralda. In particolare, aprirà e chiuderà il festival cantando sia martedì che sabato.

Ma scopriamo chi è e come è nata la sua passione per il mondo della musica.

Chi è Tedua: biografia e carriera del rapper italiano

Nato a Genova il 21 febbraio 1994, Mario Molinari, in arte Tedua, ha trascorso un'infanzia difficile. Poco dopo la sua nascita, infatti, è stato dato in affidamento a una famiglia in seguito alle difficoltà che la madre stava attraversando.

Successivamente, la nonna materna ha scelto di accoglierlo nella propria casa a Milano. Tuttavia, una volta raggiunta la maggiore età, Tedua preferirà tornare a Cogoleto, nella periferia del capoluogo ligure. Proprio qui conoscerà i membri con cui originerà il collettivo Wild Bandana.

Nel 2015 torna a Milano e inizia a scrivere una serie di brani poi pubblicati nel mixtape "Aspettando Orange County". Il successo che otterrà grazie a questo mixtape lo porterà a pubblicare il suo primo album, Orange County California, uscito il 13 gennaio 2017 e certificato disco d'oro.

Nel marzo del 2018 pubblica Mowgli, che verrà accolto molto bene dalla critica grazie ad alcune peculiarità che lo differenziano da altri rapper già noti in quel momento, come Sfera Ebbasta.

Sempre nel 2018 ha iniziato a collaborare con artisti di spessore come Rkomi, Ernia e Fedez, fino ad arrivare nel 2019 a pubblicare "Vita Vera", che per lui sancisce un nuovo inizio.

Cosa significa Tedua in italiano?

Nonostante le sue origini siano genovesi, sono stati in molti inizialmente ad aver pensato che le sue origini fossero albanesi per il suo nome d'arte.

"Te Dua", in albanese, significa infatti "Ti amo", ma nel caso del rapper questo nome deriva dall'inversione delle sillabe del suo nome precedente, "Duate".

Prima di Tedua, infatti si faceva chiamare "Incubo" o "Duate", rivelando di aver trovato ispirazione per i suoi primi lavori dal film americano The OC. In particolare, Mario Molinari si rivedeva nell'artista Ryan Atwood.

Quante copie ha venduto "La Divina Commedia" di Tedua?

A 5 anni di distanza dal successo ottenuto con Mowgli, lo scorso 2 giugno Tedua ha pubblicato "La Divina Commedia", con reference più o meno marcate alla grande opera di Dante Alighieri.

L'album rappresenta una timeline in cui il rapper genovese ha raccontato le tappe che gli hanno permesso di raggiungere nuove consapevolezze.

L'album ha raggiunto delle vendite record, ottenendo triplo disco di platino e oltre 150.000 copie vendute. La certificazione è arrivata dopo un anno record per Tedua, che è stato primo nelle classifiche per più di 12 settimane di fila.

