Sanremo, problemi con il televoto della finale: ecco cosa fare

Molti utenti hanno riscontrato problemi con il televoto della finale: ecco come risolvere.

La finale di Sanremo 2024 è iniziata da un paio d'ore e molti utenti hanno riscontrato problemi a votare e gli stessi Annalisa e Geolier hanno confermato quanto detto da molti spettatori.

Problemi con il televoto

Amadeus in diretta ha tenuto a precisare a tutti gli spettatori che il televoto funziona e che non ci sono particolari problemi solo che in molti stanno votando e che il "traffico" della reta è leggermente lento ma di continuare a votare senza fermarsi e di aspettare la conferma.

Anche Geolier, Annalisa e Irama nelle loro stories hanno detto ai loro fan di non fermarsi e di continuare a votarli.

Cosa fare se riscontri problemi con il televoto

Ovviamente questa sera sono tutti con il telefono a mandare l'sms per far vincere il proprio cantante preferito. Dati i disservizi causati dal traffico bisogna aspettare di ricevere il messaggio di conferma dopo aver inviato il numero codice altrimenti il voto è nullo.

Quindi, aspettate la conferma e solo allora il voto è confermato altrimenti sarà nullo.

Codici televoto

Per votare il proprio cantante preferito bisogna chiamare dal telefono fisso al numero 894.001 e seguire le indicazioni dell'operatore altrimenti mandare un SMS al numero 475.475 con il codice dell'artista e aspettare la conferma della ricezione del messaggio altrimenti non sarà valido. Il costo del messaggio è di 0,50 centesimi e si possono mandare 5 voti a scheda SIM.

01 – Renga Nek – Pazzo di te

02 – BigMama – La rabbia non ti basta

03 – Gazzelle – Tutto qui

04 – Dargen D'Amico – Onda alta

05 – Il Volo – Capolavoro

06 – Loredana Bertè – Pazza

07 – Negramaro – Ricominciamo tutto

08 – Mahmood – Tuta gold

09 – Santi Francesi – L'amore in bocca

10 – Diodato – Ti muovi

11 – Fiorella Mannoia – Mariposa

12 – Alessandra Amoroso – Fino a qui

13 – Alfa – Vai!

14 – Irama – Tu no

15 – Ghali – Casa mia

16 – Annalisa – Sinceramente

17 – Angelina Mango – La noia

18 – Geolier – I p' me, tu p' te

19 – Emma – Apnea

20 – Il Tre – Fragili

21 – Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

22 – The Kolors – Un ragazzo una ragazza

23 – Maninni – Spettacolare

24 – La Sad – Autodistruttivo

25 – Mr. Rain – Due altalene

26 – Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

27 – Sangiovanni – Finiscimi

28 – Clara – Diamanti grezzi

29 – Bnkr44 – Governo punk

30 – Rose Villain – Click boom!