Rinnova il tuo stile: le tendenze top per le borse a spalla quest'anno

La borsa a spalla è uno degli accessori must-have di qualsiasi guardaroba femminile; pratica e versatile, può essere abbinata a look, sia da giorno che da sera, molto diversi tra loro. I modelli a spalla sono in grado, forse meglio di qualsiasi altro tipo di borsa, di coniugare la spiccata funzionalità con estetica e design sempre più ricercati. Stilisti e designer, infatti, dedicano sempre più attenzione a questo tipo di accessori, protagonisti dei trend stagionali al pari degli altri capi di abbigliamento. Anche quest’anno sarà caratterizzato da diversi trend, con modelli originali e il ritorno in auge di alcuni classici. Di seguito, vediamo cosa attendersi nel 2024 per quanto riguarda le borse a spalla.

Il ritorno del classico elegante

Le collezioni autunno - inverno 2023/2024 hanno lasciato intendere piuttosto chiaramente come il trend principale sarà quello del ritorno di modelli classici ed eleganti. La moda di quest’anno sembra prediligere soprattutto borse a bauletto, con chiusure a borsello e manici di dimensioni contenute; torna in auge la forma a ‘baguette’, con modelli di borsa leggermente più allungati che si fanno preferire alle più canoniche doctor bag. Altro trend degno di nota è quello che vede aumentare le dimensioni e la capienza delle borse, così da renderle ancor più pratiche; le shopping bag diventano quindi over, al pari delle messenger.

I trend emergenti: borsa ‘origami’ ed heartcore

Tra le novità, si segnala in particolare la “borsa origami”, una shopping bag il cui design ricorda le creazioni giapponesi realizzate semplicemente piegando un foglio di carta. Proposta anche da diversi luxury brand, è un mix di stile, eleganza e praticità, nel quale la particolarità del design (fatto di geometrie precise e regolari) non penalizza la funzionalità che caratterizza una shopping bag. Anche le borse a cuore rappresentano un modello di tendenza per il 2024, con il tema del cosiddetto “heartcore” che potrebbe essere ripreso e riproposto in varie forme e su modelli diversi.

Moda primavera-estate 2024: tendenze e modelli più in voga

Anche le collezioni primaverili ed estive sembrano assecondare i trend già emersi negli scorsi mesi; tornano di moda borse classiche e modelli evergreen, spesso declinate anche in una chiave diversa da quella tradizionale.

È il caso, ad esempio, delle tote bag; classica borsa da giorno, buona per tutte le occasioni; al contempo, alcune versioni più creative e ricercate possono anche essere sfoggiate in contesti più formali ed eleganti. Non a caso sono parte integrante della proposta di numerosi brand, tra i quali Carpisa: nell’ampio catalogo di borse a spalla trovano posto sia le tote che altri modelli, quali bauletti e pochette, protagonisti dei trend di moda di quest’anno.

Anche le hobo bag (una versione più chic delle tote bag) figurano tra i modelli più trendy del 2024; mentre le versioni mini sono da portare rigorosamente a mano o al polso, quelle medie o grandi, invece, sono borse da spalla perfette per chi vuole aggiungere un tocco originale al proprio outfit giornaliero.

Per quanto riguarda materiali e finiture, la pelle intrecciata è una delle opzioni più gettonate, così come la lavorazione glossy, applicata non solo a modelli piccoli ma anche a quelli di dimensioni più generose.

Chiudiamo, infine con i colori destinati a influenzare il panorama della moda borse per il 2024. Secondo Vanity Fair, saranno sei le tonalità che domineranno la moda delle borse (da spalla e non) per i prossimi mesi. Si tratta perlopiù di nuance classiche ed eleganti, come il grigio ed alcuni colori pastello (giallo e azzurro); queste vengono bilanciate da colori accesi e brillanti, quali il rosso e il verde, oppure il marrone tabacco, decisamente più affini ai mesi primaverili ed estivi.