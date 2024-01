Chi sono i Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu: ecco la meravigliosa storia del gruppo sardo

Fede, cultura, dedizione e tradizioni centenarie fanno da sfondo a un’isola incantevole, dove il sole si riflette in acque cristalline e le scogliere a picco sul mare si amalgamano perfettamente alla vegetazione selvaggia dell’entroterra. A essere simbolo di una terra dal fascino ammaliante e a farsi portavoce di tradizioni senza tempo, che ancora si fanno sentire con forza e si omaggiano di continuo, sono i Tenores di Bitti Remunnu 'e locu.

In cinquant’anni di carriera, il gruppo è diventato ambasciatore del canto tradizionale sardo, facendo diventare famoso in Italia e nel mondo un genere musicale che affossa le sue radici in un’epoca ormai passata ma mai dimenticata. Ecco allora chi sono e cosa c’è da sapere sui Tenores di Bitti.

Chi sono i Tenores di Bitti? Tutto sul gruppo sardo

Portavoce di un genere musicale dall’origine millenaria, lo storico gruppo di canto a tenore è nato a Bitti nel 1974. I Tenores vantano importanti collaborazioni anche con artisti del panorama internazionale, come Frank Zappa, Lester Bowie e Ornette Coleman.

Il gruppo, composto da quattro voci maschili, ha collazionato anche tanti altri traguardi. In particolare:

• nel 1996 pubblicano il loro album “S'Amore 'e Mama”, prodotto da Peter Gabriel e distribuito dalla sua etichetta discografica Real World Records

• nel 2007 hanno ricevuto l’onorificenza di "Cavaliere della Repubblica Italiana"

Negli anni il celebre coro sardo è stato capace di travalicare i confini dell'isola, portando in giro per il mondo un genere musicale dall'origine secolare. Non solo l’Europa: i Tenores di Bitti hanno davvero fatto il giro dei continenti, esibendosi anche in Australia, Canada, Stati Uniti, Cuba, Argentina, Egitto, Marocco e Iraq. L’elenco non finisce qui e, non a caso, il “canto a tenore” è stato riconosciuto dall’Unesco tra i capolavori italiani del patrimonio orale e immateriale dell’umanità, ottenendo l’attenzione di critica ed etnomusicologi.

L’avventura al Festival di Sanremo

Il palco dell’Ariston è una nuova, incredibile, vetrina per i Tenores di Bitti. In occasione della settantaquattresima edizione della kermesse sanremese, Mahmood - tra i 30 big in gara - ha voluto al suo fianco proprio i Tenores di Bitti, esibendosi con loro nella serata cover.

Da sempre molto legato alla Sardegna, di cui è originaria la mamma, il cantante milanese ha deciso di portare al Festival di Sanremo tutto il folclore che caratterizza le tradizioni senza tempo nate (e conservate) sull’isola. Così rinsalda il legame con quella terra e porta in Liguria un po’ di Sardegna. Per l’occasione, le quattro voci dei Tenores di Bitti cantano con Mahmood un celebre brano di Lucio Dalla: “Com’è profondo il mare”.

Capace di trasformare in canzoni vere e proprie poesie, Dalla incide “Com’è profondo il mare” nel pieno degli anni di Piombo, quando la tensione per i tafferugli delle Brigate Rosse erano all’ordine del giorno. Il moto turbolento di quegli anni si trasforma così in una canzone che è un inno alla libertà. La melodia è ipnotica e ti culla come fanno le onde del mare. Il testo è ricco di significato, sfumature e sottintesi. Il ritornello resta nelle orecchie e ti catapulta in un’atmosfera quasi onirica. Il brano, che unisce più generi e riferimenti alla storia del suo autore, arriva sul palco dell’Ariston grazie alla voce di Mahmood e dei Tenores di Bitti Remunnu 'e locu.

Forse era destino: l'Ariston - che porta lo stesso nome del cineteatro di Bitti - si prepara a ospitare il celebre gruppo sardo che da tempo si è guadagnato un riconoscimento persino nel panorama internazionale. Nato dalle intuizioni visionarie di Tziu Daniele Cossellu, primo leader dei Tenores di Bitti, oggi il gruppo è composto da Andrea Sella (mezza voce), Dino Ruju (voce), Mario Pira (basso), Pierluigi Giorno (contra). A loro l'onore di portare sul palco di Saremo un canto millenario, accanto all'oroseino Mahmood.

L'emozione del gruppo

A commentare con entusiasmo la scelta di Mahmood, che li ha voluti al suo fianco in occasione della serata cover, sono proprio i Tenores di Bitti.

A La Nuova Sardegna dichiarano: "Per noi è un onore essere stati contattati da Mahmood per esibirci il 9 febbraio in questo duetto. Siamo inoltre molto entusiasti che il canto a tenore sia stato valorizzato in questo modo e portato per la prima volta a calcare la scena del Festival di Sanremo".

Uniti dal desiderio di portare il canto tra gli emigrati sardi e bittesi, forse neppure loro si sarebbero mai immaginati un'attrazione sempre crescente. Eppure, la magia di un canto millenario ha ammaliato e conquistato persino musicisti del panorama internazionale.