Perdere la memoria, non avere più un passato e dubitare di chiunque, anche delle persone più vicine.

Ecco quello che succede a Jennifer, la protagonista di questo film thriller psicologico ad alto tasso di adrenalina che puoi trovare sul catalogo Netflix e che non dovresti assolutamente perderti se sei un appassionato di questo genere cinematografico.

Se non sai cosa guardare questa sera, ecco un film che ti terrà incollato al televisore fino all'ultimo secondo per scoprire la verità.

Secret Obsession, il thriller psicologico che non puoi assolutamente perderti

Secret Obsession è un thriller psicologico del 2019 targato Netflix che per alcuni prende ispirazione in alcuni momenti dal capolavoro Misery non deve morire (film del 1990 tratta dall'omonimo romanzo).

Il film è diretto da Peter Sullivan, regista statunitense ipoudente, già alla direzione di diversi film (alcuni anche presenti sul catalogo Netflix).

La protagonista femminile di questo film è Brenda Song, per la prima volta alle prese con un ruolo in un film thriller e dalle tinte cupe; fino ad ora infatti l'attrice ha interpretato principalmente ruoli in film e serie tv per bambini e ragazzi come per esempio Zack e Cody al Grande Hotel, Zack e Cody sul ponte di comando e Wendy Wu: guerriera alle prime armi, ma possiamo ricordarla anche per la sua partecipazione nel film The Social Network (pellicola che narra la nascita del social network Facebook).

Il protagonista maschile del film invece è Mike Vogel, già visto nel remake dell'horror cult Non aprite quella porta ma anche di Open Graves e nel ruolo di protagonista Le morti di Ian Stone. Il ruolo ad avergli dato maggior celebrità è però quello di Barbie in Under the dome, la trasposizione sul piccolo schermo del romanzo best seller del maestro dell'horror Stephen King.

Secret Obsession: ecco la trama del film

Inseguita da un assassino armato di coltello, Jennifer (Brenda Song), cerca disperatamente di sfuggirgli e nel farlo, viene investita da un'automobile e portata d'urgenza in ospedale.

jennifer si salva, ma durante il suo ricovero emerge che purtroppo, a seguito dell'incidente, ha perso la memoria, non ricordando più nulla del suo passato; per fortuna al suo fianco c'è il marito Russel (Mike Vogel), che la riporta a casa con se quando viene dimessa e inizia a prendersi cura di lei e a starle vicino nonostante lei non ricordi nulla di lui o della loro vita insieme.

Brenda però non si sente tranquilla e continua a sentire il pericolo in agguato e a dubitare di tutto ciò che la circonda, in una spirale di dubbio, domande e sospetti che terrà lo spettatore incollato allo schermo.

Un ispettore di polizia però è fortemente insospettito dall'intera situazione; non lo convince l'incidente di Jennifer e nutre dei dubbi e dei sospetti anche sul marito di lei, Russel, dubbi che lo porteranno a indagare sui fatti per cercare di scoprire la verità su questa strana e misteriosa storia.

Cosa è successo a Jennifer? Chi è davvero Russel? Lo si scoprirà solamente alla fine del film.

