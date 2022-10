Teresa Langella, chi è la nuova concorrente che a breve farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7? In questo articolo cercheremo di scoprire tutto sulla showgirl, influencer e musicista italiana.

La Langella è un volto ben conosciuto dalla maggior parte del pubblico italiano per le sue numerose presenze in programmi Mediaset. Ma non tutti sanno che Teresa Langella è molto attiva anche come cantante.

Ecco qualche curiosità sulla vita, sulla carriera e sulla situazione sentimentale della nuova vippona scelta da Alfonso Signorini come nuova concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è Teresa Langella: biografia e carriera

Per coloro che si stanno chiedendo chi è Teresa Langella, anticipiamo che la risposta è tutt’altro che semplice. La giovane è infatti molto attiva nel mondo dello spettacolo ed ha una carriera molto eterogenea.

Teresa è nata a Napoli il 31 gennaio 1992, ed ha quindi 30 anni. Per quanto riguarda la sua carriera, possiamo considerarla innanzitutto una showgirl.

È infatti diventata un volto noto al pubblico per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. E non si tratta di una partecipazione unica.

Teresa Langella ha infatti partecipato al programma della De Filippi per ben tre volte. La prima volta, nel 2010, a soli diciotto anni partecipo in qualità di corteggiatrice del tronista Leonardo Greco.

Tornò all’interno del cast del programma nel 2011, per corteggiare Andrea Angelini. La sua terza partecipazione a U&D la vide poi sul trono, nel 2018. La sua scelta ricadde sul corteggiatore Andrea Del Corso, con il quale la Langella decise di uscire dal programma.

Nel 2018, poco prima dell’inizio dell’edizione di Uomini e Donne che la vide come tronista, la Langella venne anche scelta come tentatrice del programma Temptation Island.

Fu proprio durante le registrazioni di Temptation Island che Teresa incontrò Andrea Del Corso per la prima volta. Anche Andrea faceva infatti parte del cast, in qualità di tentatore proprio come la Langella.

Come già noto ai più, la vedremo a breve nuovamente in TV in un programma Mediaset. La giovane è infatti stata scelta come nuova concorrente del Grande Fratello Vip e, a breve, farà il proprio ingresso nella casa.

La poliedrica artista vanta anche una serie di apparizioni in qualità di attrice. Abbiamo avuto modo di vederla nella commedia “Reality” (2012) e nella seconda stagione della fiction “Sotto Copertura” (2017).

Carriera musicale di Teresa Langella

Oltre che molto attiva su Mediaset e relativi programmi e in aggiunta alle sue apparizioni come attrice, Teresa è anche interessata al mondo della musica. La futura concorrente della corrente edizione del Grande Fratello Vip, già a diciotto anni, ha iniziato ad affermarsi nel napoletano come cantante neomelodica.

Ha anche pubblicato dei singoli dal sapore dance: le due hit estive “Controcorrente” e Ibiza & Formentera” sono note al pubblico nazionale.

Dal 2020, fa parte dell’elenco di speaker di Radio 105.

Teresa Langella: fidanzato e flirt della futura concorrente del GF Vip 7

Teresa Langella entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7 lasciando fuori l’ormai storico fidanzato Andrea Del Corso.

La coppia, come anticipato, si è conosciuta durante l’edizione 2018 di Temptation Island, per poi ritrovarsi nel programma Uomini e Donne lo stesso anno.

Teresa scelse proprio Andrea Del Corso il quale, però, all’uscita dal programma si dichiarò non troppo sicuro di voler iniziare una storia seria con la tronista.

Tuttavia, la coppia si ritrovò dopo qualche mese e Andrea si rese conto dei suoi sentimenti per la giovane cantante e showgirl.

La coppia sembra abbastanza affiatata e ha iniziato una convivenza nel 2021 nella capitale.

Teresa Langella al Grande Fratello Vip: nella casa parlerà del tema delle violenze sulle donne

È molto probabile che l’ingresso della cantante e influencer napoletana nella casa del Grande Fratello Vip offrirà un ottimo spunto per affrontare il tema delle violenze sulle donne.

Infatti, circa un anno fa Teresa Langella ha raccontato ai microfoni di Verissimo la sua terribile esperienza. Subì infatti una violenza sessuale, perpetrata dal chirurgo plastico che lei stessa aveva interpellato per un intervento al seno.

Una violenza che risale a tempo addietro, prima della sua partecipazione come tronista a U&D. Tuttavia, Teresa è riuscita a trovare il coraggio per parlare dell’accaduto solo da poco. Durante l’intervista a Verissimo ne ha spiegato il motivo: inizialmente, nonostante fosse lei la vittima, ha provato vergogna per quanto accaduto.

Si tratta di un tema delicatissimo, ma che potrebbe essere trattato durante le puntate dell’attuale edizione del GF Vip.

Le vittime di tali violenze, molto spesso, non hanno il coraggio di far sentire la propria voce. Eventuali interventi da parte della Langella, vittima anche lei di un evento tanto terribile, potrebbero essere d’aiuto e dare coraggio a chi non è ancora riuscita a denunciare.

Attendiamo quindi con ansia il suo ingresso nella casa del GF.

Leggi anche: Marco Bellavia oltre il bullismo al GF VIP: svelato il passato oscuro dell’ex concorrente.