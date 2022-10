I The Cure hanno scelto un giorno speciale, quello di Halloween, per giungere in Italia e abbracciare i fan con il loro spirito alternativo. Infatti, la celebre band si esibirà oggi, 31 ottobre 2022, a Bologna, più precisamente presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Siete interessati a questa nottata spaventosa all’insegna del rock? Scopriamo allora tutti dettagli su orari, biglietti e scaletta del concerto.

I The Cure in live a Bologna: orario e luogo del concerto rock

I The Cure hanno deciso di festeggiare la notte di Halloween con i fan italiani, esibendosi lunedì 31 ottobre 2022 a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si tratta della prima tappa italiana del loro Lost World Tour, che presto condurrà il loro animo rock su altri palchi del paese. In particolare, ricordiamo:

martedì 1 novembre – Firenze, Mandela Forum

giovedì 3 novembre – Padova, Kioene Arena

venerdì 4 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Ritornando al concerto del giorno più spaventoso dell’anno, la tappa è sold out, dunque non sarà più possibile acquistare biglietti, il cui costo partiva da 57,50 euro per arrivare ad un massimo di 86,25 euro. L’apertura dei cancelli sarà alle ore 18.00, seguita dall’esibizione della band ospite The Twilight Sad, che aprirà le danze alle ore 19.00.

Il concerto della band inglese formatasi nel 1978 inizierà ufficialmente alle ore 20.00.

Come arrivare all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno

Proprio per questa occasione speciale, lunedì 31 ottobre sarà disponibile la linea Tper 975, che consente di collegare direttamente la Stazione Centrale di Bologna e il luogo del concerto, l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dunque, una valida alternativa di cui approfittare sicuramente per evitare fermate intermedie e allungare il tempo d’arrivo.

Gli autobus della linea 975 partiranno dalla fermata l, su viale Pietramellara, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ogni 15 minuti. Per utilizzare il servizio bus dedicato agli eventi dell’Unipol Arena, e sfruttare questa comoda soluzione, occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno al costo di 5 euro, acquistabile presso

i punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna

la biglietteria Tper dell’Autostazione di Imola

a bordo dei bus della linea 975 esclusivamente con carte bancarie contactless (carta di credito e tessera bancomat)

La scaletta completa del concerto, svelato l’ordine delle canzoni

Questo l’ordine delle canzoni con cui si esibiranno i The Cure sul palco, saranno presenti tutti i grandi classici e le hit che li hanno consacrati al grande pubblico mondiale:

Alone

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Lovesong

Trust

Burn

Fascination Street

Push

In Between Days

Play for Today

A Forest

Want

Shake Dog Shake

39

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

Plainsong

Disintegration

Lullaby

Close to Me

The Walk

Friday I’m in Love

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry