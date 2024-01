The floor - Ne rimarrà uno solo: come funziona il nuovo quiz di Rai 2

The floor - Ne rimarrà uno solo. Ecco come funziona il nuovo programma di Rai Due, i conduttori e il montepremi finale.

Su Rai Due è arrivato un quiz game con il nuovo anno. Si tratta di una novità assoluta in casa Rai che ha deciso di puntare su un nuovo format in prima serata per allietare gli spettatori. Anche i presentatori sono volti nuovi per il palinsesto Rai, nonostante abbiano alle spalle anni di gavetta ed esperienza nel campo della recitazione.

Il nuovo programma si chiama The floor e i conduttori ufficiali sono Ciro Priello e Fabio Balsamo, che fanno parte dei The Jackal. Il nuovo programma ha avuto inizio lo scorso 2 gennaio e andrà in onda ogni martedì.

The floor - Ne rimarrà uno solo: come funziona

Ciro Priello e Fabio Balsamo sono al timone di The floor - Ne rimarrà uno solo, un nuovo programma in onda in prima serata su Rai Due. L'obiettivo dei concorrenti è guadagnare 100mila euro, ma solo uno ce la farà. Cento concorrenti si sfidano su un grande pavimento, The floor per l'appunto, a cui viene assegnata una casella e una categoria. Si sfidano in un duello veloce avendo a disposizione soltanto 45 secondi di tempo per rispondere. Chi risponde a più risposte correttamente, guadagna caselle. Alla fine i concorrenti devono raggiungere quota cento caselle per avere il montepremi finale di 100mila euro.

Dietro l'idea di questo format c'è John De Mol, ideatore di altri programmi di successo, come Affari tuoi e The voice. The floor andrà in onda per sei puntate ogni martedì sera su Rai Due, tranne giovedì 4 gennaio. Nasce come programma adatto a tutta la famiglia. Ogni concorrente è esperto in una determinata categoria, che può essere davvero bizzarra, come i proverbi alle canzoni di Sanremo, ma anche ai cartoni animati. Ogni duello verte su un argomento scelto dallo sfidante. Alla fine di ogni puntata chi ha conquistato più caselle può accaparrarsi 5000 euro.

The floor è un format che è stato creato in Olanda, dove è diventato un fenomeno internazionale. A breve verrà lanciato anche negli Stati Uniti, in Germania e in Francia.

I conduttori

I The Jackal non sono volti nuovi nel panorama della tv e del web. Il loro canale YouTube ha macinato milioni di visualizzazioni grazie a video divertenti e parodie. I più attenti ricorderanno i due conduttori di The floor come concorrenti di Lol, entrambi poi vincitori. Ciro Priello ha vinto la prima edizione di Lol: Chi ride è fuori, il programma condotto da Fedez che va in onda su Prime Video, mentre Fabio Balsamo ha vinto la terza edizione insieme a Luca Bizzarri. Balsamo è particolarmente apprezzato anche nell'ambito cinematografico, con la sua verve comica.

Nel programma di Rai Due, Ciro Priello veste i panni del classico conduttore che dà il via alle sfide, mentre Fabio Balsamo è il tuttologo, che diverte il pubblico da casa con i suoi interventi divertenti e custodisce all'interno di un grande libro tutti i segreti dei concorrenti.

Il duo comico al timone del programma divertono e riescono nell'obiettivo di far trascorrere una serata in spensieratezza al pubblico da casa.