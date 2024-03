The Idea of You: tutto sul nuovo film romantico con Anne Hathaway

Quando esce il film The Idea of You con Anne Hathaway e Nicholas Galitzine? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trama e la data di uscita.

Per tutti gli appassionati di cinema e soprattutto per gli amanti dei film romantici, è in arrivo una grande novità su Prima Video. Stiamo parando del nuovo film romantic drama, The Idea of You.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo del 2017 di Robinne Lee, vede come protagonisti Solène e Hayes.

Ad interpretare i ruoli dei protagonisti del film The Idea of You sono Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

In questo articolo, quindi, vediamo quando esce il film The Idea of You, dove vedere il film e la trama del film.

Dove vedere The Idea of you?

In molti si stanno domandando quando uscirà il nuovo film romantico The Idea of You, che vedrà tra i protagonisti l’interpretazione della star Anne Hathaway.

A questo proposito, ad annunciare l’uscita del prossimo film The Idea of You è Prime Video.

Il film, infatti, uscirà in streaming in tutto il mondo in data giovedì 2 maggio proprio su Prime Video.

Il film The Idea of You della durata di 115 minuti, potrà essere visto dagli utenti di tutto il mondo purché dotati di un abbonamento ad Amazon Prime.

The Idea of You: la trama del film

Il film The Idea of You sarà del genere romantic drama, ed è ispirato dall’omonimo romanzo pubblicato il 2017 dell’autrice Robinne Lee.

Con il film The Idea of You, si racconta la storia d’amore di Solène e Hayes. La protagonista, interpretata da Anne Hathaway, è una madre single quarantenne che comincia una storia d’amore del tutto inaspettata con il ventiquattrenne Hayes Campbell, interpretato da Nicholas Galitzine.

Il protagonista della storia d’amore con Solène è il cantante degli August Moon. Si tratta della boy band più in voga del momento.

L’incontro tra Solène e Hayes infatti, avviene al Coachella Music Festival, dove Solène è costretta ad accompagnare la figlia adolescente.

Così, dopo l’incontro casuale tra i due, scatta la scintilla. Considerato lo status da superstar di Hayes, la relazione tra Solène e Hayes è messa a dura prova da diverse sfide.

Come andrà a finire la storia d’amore nel film The Idea of You? Non ci resta che attendere il 2 maggio per scoprirlo.

Il cast del film The Idea of You

Il film The Idea of You che uscirà il 2 maggio su Prime Video è diretto da Michael Showalter.

La sceneggiatura è stata invece curata da Michael Showalter e Jennifer Westfeldt. Il film The Idea of You è stato prodotto da Cathy Schulman, Gabrielle Union, Anne Hathaway, Robinne Lee, Eric Hayes, Michael Showalter, Jordana Mollick.

Per quanto riguarda i produttori esecutivi, occorre citare: Douglas S. Jones, Jason Babiszewski, Jennifer Westfeldt, Kian Gass.

Passiamo ora al cast del film. Come annunciato, gli attori protagonisti sono interpretati da Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Tra gli altri attori del cast di The Idea of You, citiamo anche Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota Adan.

Il trailer del film The Idea of You già disponibile su Prime Video permette di ascoltare anche il singolo principale della colonna sonora del film. Si tratta di Dance Before We Walk, in uscita per Arista Records.

La colonna sonora del film uscirà in concomitanza con l’uscita del film stesso, il 2 maggio.

