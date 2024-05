The Idea of you è tratto da una storia vera?

È disponibile su Prime Video il film The Idea Of You, film tratto dall’omonimo romanzo di Robinne Lee.

Guardando questa commedia romantica però moltissimi spettatori hanno notato una certa somiglianza tra Hayes, protagonista del film, e il cantante Harry Styles, ex membro degli One Direction.

Mentre i fan elaborano teorie, la scrittrice del romanzo e l’attrice che interpreta la protagonista, Anne Hathaway, ci hanno tenuto a sciogliere ogni dubbio. The idea of you è una storia vera? Ecco la trama del film, perché si pensa riguardi Harry Styles e la risposta definitiva.

The Idea of you, la trama del film

Il film The idea of you ha come protagonista Solène (Anne Hathaway), una madre di 40 anni che ha divorziato dopo che il marito l’ha lasciata per una donna più giovane.

Un giorno a causa di un contrattempo dell’ex, si ritrova ad accompagnare la figlia adolescente, Izzy, e i suoi amici al Coachella.

Dopo aver lasciato i giovani in giro per il festival, finisce casualmente nella roulotte di Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), cantante 24enne della boy band August Moon. Il ragazzo rimane folgorato dalla donna e nonostante i 16 anni di differenza, tra i due scatta la scintilla.

Solène e Hayes iniziano così una relazione e il film racconta del loro amore e le loro vicissitudini, tra il mantenere il segreto e le difficoltà dovute alla differenza di età.

Le somiglianze tra Hayes e Harry Styles

Si dai primi trailer diffusi dall’account Instagram di Prime Video, i fan non hanno potuto fare a meno di notare la somiglianza fisica tra il protagonista e il cantante Harry Styles.

Harry Styles prima di diventare un cantante solista, faceva parte degli One Direction, boyband britannica diventata famosa in tutto il mondo grazie alle sue canzoni e ai balletti dei membri della band.

Proprio come lui, anche Hayes fa parte di una boy band, gli August Moon, e guardando le centinaia di video su TikTok in cui i due vengono messi a confronto tra balletti, voce e interviste è innegabile che una somiglianza ci sia.

La domanda quindi sorge spontanea: The idea of you è ispirato da Harry Styles e quindi tratto da una storia vera? Secondo alcuni fan assolutamente sì, e addirittura, alcuni credono che il personaggio interpretato da Anne Hathaway sia ispirato ad Olivia Wilde, attrice che ha avuto una relazione con Harry Styles e che come Solène, è più grande della sua dolce metà, anche se solo di 10 anni.

The Idea of you è tratto da una storia vera?

Arrivando quindi a ciò che più interessa agli appassionati, il film è tratto da una storia vera? Molti guardando la pellicola si sono fatti questa domanda. A rispondere però è la stessa attrice: