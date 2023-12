Da Amici al successo di Italo Disco, chi sono i The Kolors? Tutte le curiosità sulla band

I The Kolors sono una delle band più in voga del momento. Sicuramente questo è dato dal recente successo della hit estiva Italodisco, suonata in tutta Italia (e non solo) durante tutte le vacanze. La canzone ha superato gli 80 milioni di streaming, ottenendo il doppio disco di platino e il disco d’oro in Svizzera. Ecco chi sono i componenti dei The Kolors e come è iniziata la carriera del gruppo musicale.

Componenti e carriera dei The Kolors: ecco chi sono

La band è capitanata da Stash, all’anagrafe Antonio Fiordispino, che ha formato il gruppo nel 2010 con il cugino Alex Fiordispino.

Nel 2022 Daniele Mona ha lasciato il gruppo ed è stato sostituito da Dario Iaculli. La prima formazione del gruppo si è fatta notare a Milano, suonando nel famoso locale meneghino Le Scimmie.

La svolta nella loro carriera è arrivata solo nel 2015, quando la band ha partecipato al talent Amici di Maria De Filippi: i The Kolors vinsero l'edizione e ottennero anche il premio della critica.

Nello stesso anno produssero l'album Out, trainato dal grande successo nato nel talent, Everytime, singolo certificato disco di platino.

Tra le canzoni più famose dei The Kolors, una menzione speciale va fatta per il singolo What happened Last Night feat. Gucci Mane & Daddy’s Groove. La canzone ha anticipato nel 2017 l'uscita del famoso album You.

Al brano hanno collaborato gli ex membri degli Oasis e Beady Eye, Andy Bell e Gem Archer.

Nel 2019 la band ha pubblicato una canzone con Elodie, Stare male, che diventa subito un grande successo, seguito da Los Angeles con Guè Pequeno.

L'estate italiana 2023 è stata all'insegna di Italodisco, brano che ha fatto schizzare la band in cima alle classifiche nazionali.

L'amore per la musica

Amante di Pino Daniele e non solo: le influenze di Stash e del resto della band sono molteplici e confluiscono ora in canzoni di successo.

La musica dei The Kolors è un'unione di sonorità, che vanno dal rock al pop, senza trascurare le influenze funky. Il gruppo ama sperimentare e tra i grandi "amori artistici" del frontman è impossibile dimenticarsi di Fritz De Cat, Freddie Mercury, i Queen, Pink Floyd e Michael Jackson.

Un altro elemento caratteristico della musica dei The Kolors? La lingua inglese, naturalmente. Stash è stato per alcuni anni a Londra ospite di una famiglia inglese e l'amore per il mondo anglosassone non poteva mancare nella sua musica. Negli anni però, la band ha allargato i suoi orizzonti, facendosi così apprezzare ancora di più dal grande pubblico. Qualche parola inglese qua e là non manca nelle canzoni dei The Kolors, ma tra i più grandi successi ormai ci sono brani in italiano che fanno scatenare i fan. Italodisco, che ci ha fatto ballare per tutta l'estate, ne è la conferma.

I The Kolors a Sanremo

Nel 2018 la band ha partecipato a Sanremo con il brano inedito in italiano Frida (mai, mai, mai), diventato poi un grande successo.

Reduci dal successo di Italodisco, per la 74esima edizione della kermesse la band calcherà il palco dell'Ariston, partecipando in gara con i Big.

Questa edizione verrà trasmessa, come sempre, in eurovisione tra il 6 e il 10 febbraio 2024.