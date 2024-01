Sanremo 2024, Un ragazzo una ragazza dei The Kolors: testo e significato

Per la seconda a Sanremo, ecco la canzone d'amore dei The Kolors.

Dopo sei anni dall'ultima volta sul palco dell'Ariston, i The Kolors portano al festival Un ragazzo e una ragazza. Sarà un successo al pari di Italodisco? Ecco il testo completo della loro canzone e il suo significato.

Un ragazzo una ragazza dei the Kolors: ecco il testo completo

di D. Petrella - An. Fiordispino -

F. Catitti - D. Petrella - An. Fiordispino - Al. Fiordispino Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/ Baraonda Edizioni Musicali/The Beautiful Ones Milano - Napoli - Bergamo - Milano

Serve un’idea

Continentale

Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane

Tu aspetti il treno

Io al cellulare

Non trovo l’asso da giocare

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto

E lo sai, l’amore non si può cantare in una strofa da otto

È uguale, però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Un ragazzo

Incontra una ragazza

Le labbra sulle labbra

Poi che succederà

E comprerei per te la luna se c’avessi money

Solo per cantarti ancora un po’

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

Vedrai non finirà

Serve un’idea

Più del pane

Vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare

Siamo un incrocio

Fondamentale

E avrei bisogno di una chiave

Ma ormai, ai, ai

Lo sai che sei un proiettile nel cuore però avevo il giubbotto

E lo sai, cercarti è un po’ come aspettare ad un semaforo rotto

È uguale però sento la pelle bruciare, eh

Tanto con te rischio male, eh

Ma se mi guardi così

Se mi guardi così

(Sempre la stessa storia)

Un ragazzo

Incontra una ragazza

La notte poi non passa

La notte se ne va

Il significato della canzone

Con una sound che promette le vette delle classifiche radio, Un ragazzo e una ragazza dei The Kolors racconta delle emozioni di un amore appena nato. I primi segali d affetto, la seduzione, gli sguardi che segnano l'inizio di una storia d'amore che, chissà, durerà per una notte o per tutta la vita.