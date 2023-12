Scopriamo insieme chi sono i The Thenors, gruppo già noto in tutto il mondo che sta ottenendo successo anche in Italia.

Chi sono i The Thenors? Si tratta di gruppo composto da star internazionali che purtroppo in Italia è ancora poco noto sebbene sia attivo nel mondo della musica da quasi 20 anni. Grazie ad una ex star del programma Amici, però, i The Thenors stanno iniziando ad avere i primi riscontri positivi da parte del pubblico anche nella nostra Nazione.

Tutto sul gruppo The Thenors: chi sono, membri, carriera nel mondo della musica

L'uomo in più del gruppo è Alberto Urso che, dopo aver partecipato ad Amici, è entrato a far parte dei The Thenors e li ha portati sul palco del noto programma televisivo italiano in data 10 dicembre 2023, durante la puntata di domenica scorsa.

I The Thenors hanno incantato la platea presente in studio e il pubblico da casa grazie all'esecuzione del brano Joy To The World, contenuto nell'album Christmas With The Thenors, uscito il 17 novembre 2023.

Quando si parla di questo gruppo è difficile menzionare una formazione definitiva in quanto i membri sono cambiati nel corso degli anni. Attualmente i The Thenors sono composti dal cantante italiano Alberto Urso e dai cantanti: Victor Micallef, Fraser Walters e Clifton Murray. Insieme ad Urso è entrato a far parte dei The Thenors anche il cantante canadese Mark Masri.

Il gruppo esiste dal 2004, con l'anno che verrà saranno dunque 20 anni di carriera e di successi per i The Thenors. In Italia, almeno fino a domenica scorsa, erano quasi sconosciuti, fatta eccezione per alcuni appassionati del genere. Un discorso diverso va fatto per l'estero. I The Thenors, infatti, vantano un enorme successo in molti Paesi del Mondo grazie ai loro concerti e alla loro presenza in diverse trasmissioni televisive.

Da Oprah Winfrey ai JUNO Award: il successo dei The Thenors

Come abbiamo già accennato, i The Thenors si sono fatti conoscere oltreoceano grazie alla partecipazione a prestigiosi e seguiti programmi televisivi. Basti pensare che il gruppo nel 2010 si è esibito insieme alla più nota artista Celine Dion all'Oprah Winfrey Show. Nello stesso anno hanno cantato durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali che si sono tenute a Vancouver.

Nel 2011 si sono esibiti ai 63° Primetime Emmy Awards e l'anno successivo, nel 2012, hanno cantato al Diamond Jubilee Show di ITV al Castello di Windsor per la regina Elisabetta.

I The Thenors, nel 2013, hanno vinto un prestigiosissimo JUNO Award grazie all'album Lead With Your Heart che si è aggiudicato l'Adult Contemporary Album of the Year.

Gli album pubblicati dal 2005 ad oggi

I The Thenors hanno pubblicato 6 album in studio. Abbiamo già menzionato il loro principale album di successo Lead With Your Heart (2012) e il loro ultimo lavoro Christmas With The Thenors (2023). I restanti 4 album sono i seguenti:

• The Canadian Tenors (2005);

• The Canadian Tenors (2008);

• The Perfect Gift (2009);

• Under One Sky (2015).

Leggi anche: Chi sono La Sad, il trio pronto a sconvolgere Sanremo 2024