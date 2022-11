In cerca di un nuovo horror o thriller da vedere su Amazon Prime Video? Questo film del 2020 è perfetto per una serata sotto il segno della suspense e della tensione.

Due coppie, una casa al mare e la prospettiva di una piacevole vacanza. Si apre così questo thriller a tinte horror, in cui gli ignari bagnanti si troveranno presto a fare i conti con efferati delitti, maschere spaventose e segreti imperdonabili.

La sceneggiatura attinge ai classici del genere, ma non mancano tentativi di innovazione dal parte del regista Dave Franco, alla sua prima prova cinematografica ma già noto al grande pubblico come attore (tra gli altri ruoli, ricordiamo Jack Wilder di Now you see me).

Il film, di 88 minuti, si presenta quindi come l’opzione perfetta per staccare totalmente, lasciandosi avvincere dalle disavventure dei personaggi con il battito accelerato.

Quattro amici e un misterioso omicida: la trama del thriller con Dan Stevens su Amazon Prime

Charlie è sposato con Michelle, mentre il fratello di lui, Josh, è fidanzato con Mina, collega di Charlie. I quattro amici decidono di partire in vacanza insieme, affittando una casa nell’Oregon per un weekend fuori porta. Ad accoglierli trovano Tylor, il guardiano della proprietà, che mostra da subito un atteggiamento ostile (in particolare nei confronti di Mina, di origini iraniane).

Ma la situazione è ben più complessa di quanto sembri, e le cose iniziano presto a precipitare, trasformando un weekend tra amici in un incubo senza fine. Messi alle strette, i personaggi riveleranno gli uni agli altri il proprio lato più oscuro, rendendosi pronti a tutto pur di salvare se stessi e l'immagine che gli altri hanno di loro. Tuttavia, dovranno fare i conti con segreti e tensioni difficili da ignorare nello spazio ristretto della villa, e con una figura misteriosa che si aggira nei paraggi.

Fra inseguimenti, fughe fra i boschi e colpi di scena inattesi, The Rental si presenta come un buon horror home invasion, un genere piuttosto praticato negli ultimi anni. Il film segna inoltre il debutto alla regia per Franco, che opta per una produzione indipendente a basso budget (3,5 milioni di dollari).

Buone le interpretazioni del cast, in cui spicca Dan Stevens, l’interprete di Mattew Crawley che ricorderanno certamente tutti i fan di Downtown Abbey, mentre non sempre i dialoghi risultano brillanti.

Il resto del cast comprende Sheila Vand (nota per la sua partecipazione in Argo, il film di Ben Affleck vincitore di un Oscar), Jeremy Allen White ed Alison Brie

Un’atmosfera sinistra e colpi di scena inattesi: il thriller di Prime da non guardare prima di partire in vacanza

Il film riesce a costruire un'atmosfera autenticamente oscura e sinistra, in grado di tenere sulle spine anche nei momenti in cui non accade in effetti nulla di scioccante. Anche il montaggio è ben fatto, riuscendo a rendere incisivi anche episodi non mostrati direttamente agli spettatori.

Da non guardare se si sta per prenotare una vacanza su Booking o Airbnb, pena incubi assicurati, The rental non è certamente un capolavoro, ma è decisamente un’ottima opzione per una serata in cui si voglia essere totalmente catturati da un film.

I giudizi degli spettatori sono in effetti ambivalenti, ma tutto sommato sembrano promuovere il film, che se non ha fatto scintille al proprio debutto due anni fa, forse è giunta davvero l'ora di recuperare.

