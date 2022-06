Sono tantissimi i fan della famiglia Addams che stanno ipotizzando quale sarà la data di uscita di una delle serie tv più attese del 2022. La trama, incentrata sulle avvenne della piccola Mercoledì è scritta e diretta dal regista gotico per eccellenza Tim Burton e tanto basta per creare un certo fremito tra gli spettatori. Ecco dove e quando potremo vederla e quali sono le anticipazioni del trailer uscito pochi giorni fa.

Quando esce e dove vedere la serie tv sulla famiglia Addams

Dagli anni ’60 a oggi, milioni e milioni di bambini in tutto il mondo hanno passato ore della loro esistenza a imparare come far schioccare le dita. Non stiamo parlando di un passatempo come lo è quello di fischiare o creare le forme più strane con la lingua, ma quella che è stata la tendenza nata quasi per caso dalla colonna sonora di una delle serie tv più seguite e riproposte negli anni dal palinsesto televisivo mondiale.

La famiglia Addams creata nel 1983 è stata protagonista di una serie di vignette umoristiche sul settimanale The New Yorker prima di trasformarsi in cartone animato, in lungometraggio e infine in serie tv.

I personaggi facenti parte di uno stesso nucleo familiare presentano interessi piuttosto macabri e spesso inquietanti ma cià non li rende malvagi con chi entra per volere o per caso come ospite nella loro casa vittoriana. L’intera famiglia è, infatti amichevole e ospitale con i visitatori e non ha alcun problema ad aiutare il prossimo donando grandi somme di denaro alle cause più nobili.

Sono più che altro i visitatori a rimanere sconvolti e disgustati di fronte allo stile di vita che conducono i membri di questa famiglia, a partire dai piccoli Mercoledì e Pugsley che giocano con la ghigliottina fino ad arrivare allo zio Fester e alla nonna che preparano pozioni vomitevoli in cucina.

A completare il quadretto è anche Mano, la mano umana tagliata dal resto del corpo del pover’uomo al quale è appartenuta, che vive in una scatola e corre a destra e a manca solo sulla punta delle dita.

A fare da maggiordomo è invece, Lurch che presenta delle similitudini fisiche con il mostro di Frankestein ed è dotato di una forza sovrumana mentre il cugino Itt compare saltuariamente alle feste di famiglia, con quell’enorme ammasso di capelli a ricoprirlo e una parlata incomprensibile che però tutti i personaggi sembrano intendere alla perfezione.

È questa strana combriccola ad appassionare e a far divertire bambini e adulti episodio dopo episodio, rivisitazione dopo rivisitazione e un registra del calibro di Tim Burton non poteva certo sottrarsi dall’onore di poterne riproporre la bellezza in una serie tv tutta da vedere.

Il titolo del prodotto cinematografico che probabilmente potremo vedere su Netflix a settembre/ottobre 2022 è “Wednesday” e ripercorrerà in chiave di racconto giallo gli anni di Mercoledì Addams, la figlia maggiore di Gomez e Morticia senza mai dimenticare il resto dei personaggi, fondamentali perché la storia abbia un senso compiuto. Con il passare dei mesi sarà disponibile anche su Sky e Now TV per chi ha sottoscritto l’abbonamento e rientrerà qusi d'impatto nella categoria di serie tv horror più belle da vedere.

Le anticipazioni del trailer

Il primo teaser trailer di “Wednesday” è stato rilasciato dalla piattaforma Netflix un paio di giorni fa e sin dalle prime immagini è possibile notare come la figura della protagonista non sia cambiata affatto con il passare del tempo.

La frangetta che le chiude il pallido viso, gli occhi neri come la pece fermi in uno sguardo torvo diretto alla telecamera, le trecce lunghe che cadono sul colletto bianco dell’intramontabile abito nero e la fidata Mano sulla spalla.

Mercoledì Addams è esattamente come la ricordavamo mentre avanza verso l’inquadratura con passo deciso, illuminata appena dalla fredda luce di un faro posto sopra la sua testa e nascosto dal buio della stanza.

Ci guarda come se le dessimo fastidio e non appena può alza le mani e schiocca le dita senza proferire parola, come se quel gesto dicesse già tutto quello che ci serve sapere.

La serie tv diretta da Tim Burton ha quindi un tono misterioso e inquietante molto più marcato rispetto a quello presente nei film realizzati da Barry Sonnenfeld e Dave Payne.

Lo stile fiabesco di un maestro del gotico come lui è inconfondibile, soprattutto se messo a nudo in un prodotto seriale che ha per protagonista un personaggio femminile già di per sé macabro.

Sebbene la realizzazione di questa serie tv sia molto recente, il suo sviluppo in realtà era già stato annunciato nel 2020, quando lo stesso Tim Burton aveva firmato per dirigere un progetto senza nome basato proprio sulla serie di cartoni animati appartenenti al filone narrativo della famiglia Addams.

Le riprese ufficiali sono iniziate soltanto alla fine del 2021 e terminate poche settimane fa, prima che Netflix desse al pubblico un piccolo assaggio del prodotto finale.

Anche se il trailer mantiene il riserbo su gran parte dello show, solo il fatto che si voglia tornare a parlare della famiglia Addams crea parecchia eccitazione tra gli spettatori e se a definire i dettagli è uno dei registi più famosi e bravi di questo secolo, allora non c'è altro da aggiungere.

La trama e il cast della serie tv sulla famiglia Addams

Come si può intendere da una prima visione del trailer offerta dalla piattaforma streaming di Netflix, la trama della nuova serie tv sulla famiglia Addams si incentra prevalentemente sulle avventure di Mercoledì.

Abbandonata l’aria da bambina che spesso teneva tra le braccia una bambolina vodoo o la testa mozzata di un bambolotto simile al nostro Cicciobello, la primogenita di Gomez e Morticia sembra abbracciare l’adolescenza con una certa indolenza mentre i suoi poteri paranormali iniziano a darle qualche problemino.

A complicare le cose però non c’è solo il zampino delle sue particolari doti soprannaturali ma anche una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità e un mistero nel quale i genitori sembrano coinvolti, rimasto irrisolto per ben 25 anni.

In tutto questo caos non aiutano nemmeno le complicate relazioni con i compagni alla Nevermore (l’Accademia di cui è studentessa) per non parlare della sua difficoltà nell'inserirsi in un contesto sociale completamente diverso da quello che può trovare a casa.

Gli episodi della prima stagione di questa serie tv saranno otto, tutti finanziati dalla divisione televisiva della Metro Golden Meyer che ha voluto richiamare l’attenzione del pubblico a quella che, negli anni ’40, è stata una delle creazioni più funzionali e divertenti della storia del cinema horror/gotico.

A interpretare il ruolo di mercoledì non sarà la Cristina Ricci a cui eravamo abituati, seppur la sua presenza tornerà sotto vesti non ancora specificate all’interno del live-action.

A prendere in mano le sue redini sarà la giovane Jenna Ortega, colei che precedentemente ha prestato il volto a Jane in Jane the virgin e a Ellie Alves nella seconda stagione di YOU. Nel ruolo dell’eccentrico Gomez ci sarà Luis Guzman e affianco a lui in veste della moglie Morticia, la bellissima e ipnotica Catherine Zeta - Jones.

Perché lo stile di Tim Burton piace al pubblico

La serie tv “Wednesday” poteva essere diretta da chiunque avesse il senso dell’horror e una particolare inclinazione per le cose inquietanti eppure, è stato proprio Tim Burton ad avere la meglio sugli altri registi contemporanei. Non è difficile capire il perché. In 60 anni di età e 25 di carriera è riuscito a crearsi una nicchia di seguaci molto fedeli e a mettere in piedi una solida filmografia composta da tantissimi cult come:

Edward mani di forbice

Ed Wood

Il mistero di Sleepy Hollow

Big Fish - Le storie di una vita incredibile

La Fabbrica di cioccolato

La sposa cadavere

Sweeney Todd - il diabolico barbiere di Fleet Strett

Dark Shadows

La sua geniale capacità di costruire storie e mondi sempre diversi, di abbinare atmosfere oscure a personaggi malinconici parlando spesso di temi come l’emarginazione e la solitudine gli hanno conseguito una fama che gli altri registi possono solo invidiare. Ciò che più piace del suo stile però è quella volontà perenne di presentare al pubblico la figura del mostro, non solo come frutto di qualcosa d'indicibile e sinistro ma come essere umano contorto e fragile. Una creatura bizzarra e in un certo senso più vicina alla realtà, l'unica a suscitare in noi più emozioni. Tim Burton enfatizza il mood gotico facendo della reinterpretazione quasi esagerata, completamente in chiave cartoon e con proporzioni e dettagli sempre più accentuati.

I flashback utilizzati nella stragrande maggioranza dei film sono il modo migliore per raccontare i dolori dei propri personaggi nonché la tecnica più adatta per aiutare lo spettatore a capire il perché quel personaggio si comporti così. Gli archetipi spesso utilizzati nelle storie si rifanno alle figure della strega, della ragazza ribelle o della bionda ingenua, quest’ultima quasi sempre come interessa amoroso del protagonista.

A rendere l’operato di Burton degno di seguito è senz'altro il sodalizio stretto con le persone con le quali ha lavorato nel corso della sua carriera. Gli spettatori non si sorprendono più nel veder comparire in coppia attori come Johnny Depp, Lena Gieseke, Eva Green o Helena Bonham Carter (con la quale il regista si sposa, ha due figli e poi si separa nel 2014) anzi, rimarrebbero più disorientati nel non vederli insieme.

Certe scelte stilistiche e certi abbinamenti non sono determinati dal caso ma da un sostrato culturale che in Tim Burton ancora si nutre della cultura punk e del kitsch anni ’60, mescolando il cinema tradizionale alla novità del momento. In tutte le sue opere cinematografiche non manca mai il rimando ai momenti di alta tensione così come vengono sempre adottate abbondanti dosi di humor per rendere la storia più leggera. Una cosa che molto probabilmente potremo vedere nella prossima serie tv sulla famiglia Addams prevista per l'autunno 2022.