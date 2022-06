Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Coronavirus, torna la musica in piazza! Tim Summer Hits, per questa calda estate 2022, sbarca a Roma. Ecco tutte le informazioni che stavate cercando su quando, dove, gli artisti che si esibiranno e i biglietti.

Tim Summer Hits 2022: dove, quando e chi conduce

Dal 23 giugno fino al 25 giugno 2022 a partire dalle ore 21:00, Tim Summer Hits ci regalerà tre giorni in cui cantare e ballare sulle note della musica del momento. Come abbiamo già detto teatro della prime tre serate dell'evento sarà Roma, più precisamente Piazza del Popolo, ma il grande concerto si sposterà poi anche in altre città.

Padroni di casa del Tim Summer Hits 2022 saranno i conduttori Stefano De Martino e Andrea Delogu, che sul palco faranno da apripista agli ospiti più attesi: i cantanti ovviamente! A tal proposito ecco una scaletta della prima serata e tutti gli altri artisti che si esibiranno nelle date successive. C'è anche un grande assente dell'ultimo minuto.

La scaletta dei cantanti

Nel parterre di artisti era prevista anche la presenza di Blanco, assente a causa di un incidente che lo ha costretto ad interrompere anche il suo tour. Sappiamo comunque già con certezza i nomi dei cantanti che si esibiranno il 23 giugno 2022 a Piazza del Popolo (Roma):

Coez

Elisa

Fabri Fibra e Maurizio Carucci

Lazza

Marracash

Sangiovanni

Oltre a loro, nelle serate successive, arriveranno anche tantissimi altri cantanti pronti a portare le loro hit più celebri e molte di queste le avrete sicuramente sentite passare in radio ultimamente. Ecco di chi stiamo parlando:

Aka7even

Alessandra Amoroso

Arisa

Baby K

Biagio Antonacci

Boomdabash e Annalisa

Clementino

Dargen D'Amico

Donatella Rettore e Tancredi

Ermal Meta

Fabrizio Moro

Federico Rossi

Francesco Gabbani

Francesco Renga

Franco 126 e Loredana Bertè

Gabry Ponte e Lumix

Ghali

Giusy Ferreri

Irama

J-Ax e Shade

Justin Quiles e Fred De Palma

La Rappresentante di Lista

Madame

Malika Ayane

Mara Sattei

Marco Masini

Marco Mengoni

Mario Biondi

Matteo Bocelli

Matteo Romano

Michele Bravi

Myss Keta

Nek

Nina Zilli

Noemi e Carl Brave

Pinguini Tattici Nucleari

Raf

Raphael Gualazzi

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo

Tananai

The Kolors

Tommaso Paradiso

Umberto Tozzi

Le Vibrazioni

Willie Peyote

Con loro anche cantanti internazionali e quelli un po' più conosciuti nella scena indie e rap della GenZ:

Mika

Michael Bublè

Bob Sinclair

Alvaro Soler

Ana Mena

Aiello

Albe

Alex

Bresh

Chiara Galiazzo

Deddy

Ditonellapiaga

Gaia

Gaudiano

Gianmaria

La Rua

LDA

Luchè

Luigi

Pristiess

Rhove

Rovere e Chiamamifaro

Silvia Salemi

Sissi

Valentina Parisse

Vegas Jones

Come partecipare e dove vederlo in tv

Come abbiamo già detto, Tim Summer Hits è un concerto gratuito. Per partecipare quindi non è necessario acquistare alcun biglietto. Ma stando ai cantanti famosissimi citati nella scaletta è prevista una grande affluenza in Piazza del Popolo, per questo il consiglio è quello di recarvi sul posto quanto prima per conquistare i posti migliori, considerando anche che l'evento inizierà alle 21:00.

Se stare in mezzo alla folla non fa per voi e preferite guardare o ascoltare il concerto da casa o altrove, sappiate che verrà trasmesso sia da Radio Italia sia da Radio2 (le radio ufficiali dell'evento) e in contemporanea con Rai2 in tv. Sarà possibile anche vederlo in streaming su RaiPlay e sempre Radio Italia lo riproporrà in differita ogni venerdì sera e il sabato mattina.