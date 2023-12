Quali sono le città italiane dove si usa di più Tinder? La principale app d'incontri ha decretato la sua capitale in Italia e la maggior parte degli utenti sono concentrati nelle grandi metropoli italiane. A sorpresa, però, il terzo posto non è occupato da una delle big 3 italiane. Scopriamo insieme questa curiosa classifica che tutti coloro che utilizzano l'app aspettavano.

Tinder, le città italiane dove si usa di più l'app d'incontri: il podio della classifica

Nessuno aveva dubbi sulla prima posizione che è occupata da Milano. Il capoluogo lombardo e seconda città più grande d'Italia, è al primo posto delle città italiane dove si usa di più Tinder. Al secondo posto troviamo la città di Roma che sebbene sia più grande di Milano vanta meno iscritti all'app.

La terza città più grande d'Italia è Napoli, capoluogo della Campania, ma la metropoli del Sud Italia, in questa classifica, si trova solo al quarto posto sebbene la sua area urbana conti quasi 1 milione di abitanti.

Napoli è stata superata da Firenze. Il capoluogo toscano, meta di molti turisti provenienti da ogni parte del mondo, è infatti al terzo posto tra le città dove si usa di più Tinder.

Firenze ha spodestato un piccola frazione del città di Roma Capitale che si chiama Acilia - Castel Fusano. La frazione, che conta quasi 30mila abitanti, nel 2019, era la terza città in Italia dove si utilizzava di più Tinder.

La top 5 della classifica la chiude la città di Bologna, uno dei principali centri universitari del nostro Paese e capoluogo dell'Emilia Romagna.

Tinder all'estero: le città in cui gli Italiani utilizzano maggiormente l'app

Esiste anche una top 5 delle principali città straniere dove gli italiani utilizzano maggiormente Tinder. Che si tratti di una vacanza di pochi giorni o di un trasferimento definitivo per lavoro, a quanto pare, la capitale estera degli italiani su Tinder è Barcellona, metropoli spagnola.

Segue un'altra metropoli europea: Londra. La capitale dell'Inghilterra è infatti al secondo posto delle città straniere dove gli italiani utilizzano di più Tinder.

La medaglia di bronzo di questa classifica va ad una città oltreoceano. Stiamo parlando di New York, una delle città più grandi degli Stati Uniti d'America e più visitate dagli italiani.

Per il quarto posto bisogna prendere di nuovo un aereo e tornare in Europa. Parigi, capitale della Francia e città dell'amore, non poteva non occupare una posizione alta in questa classifica.

Al quinto posto, infine, chiude la classifica delle città straniere dove gli italiani usano di più Tinder, la capitale della Svezia: Stoccolma.

Leggi anche: Tinder Matchmaker, l'aiuto da casa nella scelta del partner: ecco come funziona