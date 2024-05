Francesca Fagnani colpisce ancora con le sue interviste a Belve, programma televisivo che più volte ha scatenato diversi battibecchi tra i personaggi dello spettacolo, e questa volta ad essere protagonisti sono Tiziano Ferro e la sua ex-manager, Mara Maionchi.

Anche se è ben noto il rapporto tra Ferro e la Maionchi, sembra che l’ex manager si sia sentita messa da parte e che il suo contributo e quello del marito nella carriera del cantautore non siano stati riconosciuti. Tiziano non è rimasto in silenzio ed ha subito risposto alle accuse, dando inizio a una serie di botta e risposta tra i due. Ecco che cosa è successo durante l’intervista della Maionchi e la reazione di Tiziano Ferro.

Cosa ha detto Mara Maionchi a Belve

Durante l’intervista a Belve del 30 aprile 2024, Mara Maionchi non si è lasciata perdere l’occasione per condividere con la Fagnani e il pubblico qualcosa che l’ha lasciata al quanto delusa.

Alla domanda “Mi dice chi non ha capito che incontrarla è stata una fortuna?”, la produttrice discografica e personaggio televisivo ha nominato il suo ex-pupillo, Tiziano Ferro.

La risposta sui social di Tiziano Ferro

“Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?”

È la risposta di Tiziano su X, il social con cui il cantautore ha deciso di difendersi dalle accuse di Mara Maionchi.

La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire “grazie”, la seconda è dire “scusa”.

Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasione quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi… pic.twitter.com/B2vC9SaorJ — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) April 30, 2024

Tiziano continua il battibecco condividendo alcuni articoli sugli inizi della sua carriera e alludendo nella storia di Instagram che la casa discografia, quindi Mara Maionchi e il marito Alberto Salerno, lo avrebbe obbligato a dimagrire per rientrare nei canoni di bellezza del mondo dello spettacolo e a nascondere la sua omosessualità.

La difesa e ultima risposta di Mara Maionchi

La Maionchi riapre la polemica con Tiziano durante la conferenza stampa di presentazione di Eurovision Song Contest 2024.

In merito alle accuse di dimagrimento forzato, la produttrice discografica afferma che le motivazioni dietro il suo invito a dimagrire siano state per la sua salute: “ritenevamo che un ragazzo 18 anni non fosse giusto pesasse così tanto”.

Aggiunge anche che lo spettacolo ha qualche esigenza, ma nonostante ciò non si trattava di un obbligo.

Mara chiarisce anche le sue parole durante l’intervista a Belve spiegando che ciò che l’aveva ferita fosse la mancanza di riconoscenza umana. Su Instagram riprende il discorso:

“Ho risposto a una domanda dando la priorità alla mia emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione. È stata l’assenza che mi è più dispiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriera più fortunate, come quelli che hanno intrapreso altri percorsi”



“Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso. Sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che, tra l’altro, reputo la libertà e l’auto-determinazione sacre. In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare. Stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero”.





Mara Maionchi, "Dissi a Tiziano Ferro di dimagrire per la salute. Nascondere l’omosessualità? Lo spettacolo ha qualche esigenza, ma nessuno fa niente ‘per forza’” #MaraMaionchi #TizianoFerro pic.twitter.com/7yQ8SzNnTY — Il Tempio News (@IlTempioNews) May 2, 2024

Il Codacons contro la Maionchi

Ultimo ad intervenire è stato il Codacons che, in un comunicato, ha chiesto l’esclusione della Maionchi dall’Eurovision Song Contest:

“La Rai deve rimuovere con effetto immediato Mara Maionchi dalla conduzione dell’edizione italiana di Eurovision Song Contest, dopo le dichiarazioni odierne della stessa Maionchi durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, e le notizie apparse nelle ultime ore sui mass media circa le pressioni che sarebbero state fatte dalla produttrice discografica su Tiziano Ferro ai tempi della loro collaborazione artistica. Le affermazioni odierne della Maionchi circa il peso e l’aspetto fisico degli artisti, per come riportate dai mass media nelle ultime ore, appaiono del tutto diseducative e potenzialmente pericolose. La discografica, infatti, avrebbe dichiarato che ‘Lo spettacolo ha qualche esigenza, anche se non è d’obbligo. Ma aiuta essere più magri, è importante, non basilare’, frase che sembra voler sostenere che i cantanti magri avrebbero più possibilità di successo rispetto a chi ha qualche chilo in più. Un messaggio sbagliato, che arriva nonostante da più parti si tenti di superare odiosi stereotipi sull’aspetto fisico nel mondo dello spettacolo, stereotipi in grado di influenzare i più giovani alterandone pericolosamente il comportamento e le scelte di vita”.

