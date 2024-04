Chi è Tommy Chiabra: vita privata e curiosità sull'imprenditore

Imprenditore di successo nel settore del lusso, Tommy Chiabra è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto in pochi anni. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua carriera e la vita privata.

Tommy Chiabra: chi è l'imprenditore italiano

Classe 1986, Tommaso Chiabra, per gli amici Tommy, è nato il 6 aprile a Genova, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. Dopo la laurea in Relazioni pubbliche e comunicazione allo IULM di Milano, ha dato il via alla sua carriera da imprenditore. In un primo momento ha creato una compagnia di eventi di lusso, poi si è dedicato soprattutto al settore Royal Yacht, diventandone un vero leader. Oggi l'azienda ha uffici in nove Paesi del mondo.

Nel 2010 ha fondato la società Tommaso Chiabra Holding e nel 2016 è diventato socio di Flavio Briatore, con il quale ha fondato il Billionaire Mansion a Dubai. E' stato investitore e membro del consiglio di amministrazione di Menè Inc., società con IPO (Initial Public Offering), e dal 2016 è consulente di Unicef Italia.

Nel 2022 ha fondato la Neat Food Co, che si occupa di commercializzare alimenti 100% plant based. Perfino Forbes si è interessato alla sua impresa, che ha tutte le carte in regola per diventare leader di un settore nato da poco e in costante crescita.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// https://www.instagram.com/p/CqF-zQVNo1T

La vita privata di Tommy Chiabra: moglie ed ex fidanzate famose

Oltre che essere conosciuto per essere un imprenditore di successo, Tommy Chiabra è noto per le sue conquiste famose. Diverse le ex fidanzate o le semplici fiamme che lo hanno fatto finire al centro della cronaca rosa. Tra i suoi flirt più chiacchierati ci sono: Melissa Satta, Fiammetta Cicogna, Lindsay Lohan, Selena Gomez, Nina Moric e Nina Senicar.

Tra queste relazioni, quella più importante è stata quella con la Cicogna. Anche se la madre di Fiammetta non vedeva di buon occhio la loro unione, sono stati insieme tre anni. E' stata la stessa conduttrice, ospite di Verissimo, ad annunciare la rottura:

E' finita una storia, come succede. Io sono giovane ho 25 anni, lui ne ha 27, niente, qualche volta succede... Che poi non si sia interrotta nel migliore dei modi, mi spiace.

Nel 2022, Tommy ha deciso di mettere la parola fine alla sua 'carriera' da playboy. Il 14 luglio ha sposato la bellissima modella scandinava Frida Aasen, al suo fianco da qualche anno. La coppia è affiatatissima e spesso condivide scatti social corredati da dediche al miele. Chiabra ha perfino coinvolto la moglie nelle sue missioni per l'Unicef.