Chi è Tonia Romano: vita privata e curiosità sulla concorrente dell'Isola dei Famosi 2024

Il nome di Tonia Romano ha attirato la curiosità del grande pubblico perché è stata scelta da Vladimir Luxuria come concorrente dell'Isola dei Famosi 2024. Vediamo chi è, cosa fa nella vita e quali sono le curiosità sul suo conto.

Tonia Romano: chi è la concorrente dell'Isola dei Famosi 2024?

Classe 1987, Tonia Romano è nata il 14 giugno ad Avellino, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, da genitori napoletani. Fino all'età di 5 anni ha vissuto in un piccolo paese. A 18 anni ha deciso di puntare alla carriera militare e si è arruolata nell'Esercito, diventando poi Vigile del Fuoco. Attualmente dovrebbe essere una Guardia Ambientale.

Nel 2021 ha debuttato come attrice nel film Bronx80146-Nuova squadra catturandi, con la regia di Riccardo Avitabile. Nella pellicola, disponibile su Amazon Prime Video, Tonia veste i panni di Donna Teresa. Nel 2024, la Romano è stata scelta come concorrente dell'Isola dei Famosi.

Descritta come una donna "decisa e coraggiosa" da coloro che l'hanno scelta come naufraga del reality honduregno, ha accettato di imbarcarsi in questa avventura "per ritrovarsi e rimettere al centro se stessa come donna, dimostrandosi ancora una volta di avere la forza per vincere l’ennesima sfida".

La vita privata di Tonia Romano: marito e figli

Tonia Romano ha un matrimonio finito alle spalle, durante il quale ha messo al mondo due gemelli, Maria e Andrea Sandomenico. I bambini sono venuti alla luce il 21 gennaio 2010 e la mamma dedica loro parecchie dediche social. In una di queste, si legge:

Sono diventata mamma a 23 anni. Una ragazzina. Le mie coetanee, il sabato sera, si tiravano a lucido per godersi la gioventù, io lo dividevo tra la divisa per i turni di notte e le poppate. Non rinnego nulla. La vostra nascita è stato il Regalo più grande che la vita potesse farmi. Sono cresciuta con voi, abbiamo sempre affrontato tutto insieme, forti della consapevolezza di poter contare l'uno sull'altro. Abbiamo gioito e pianto, sempre stretti a noi tre. Tornassi indietro, vorrei le cose andassero alla stessa identica maniera. Oggi siamo tutti un po' più grandi, ma l'amore che ci lega, lo abbiamo costruito giorno dopo giorno... Io per voi, voi per me. Questo è l'unica cosa che conta!

Tonia ha un profilo Instagram molto curato, dove dispensa perle di saggezza motivazionali. Sembra che dopo il divorzio non abbia avuto un altro compagno e, al momento, risulta single.