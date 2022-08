Tonno spiaggiato è un film del 2018 diretto da Matteo Martinez che vede Frank Matano non solo come protagonista , ma per la prima volta alla sceneggiatura per il grande schermo, dopo aver fatto esperienza con prodotti audiovisivi destinati al web.

Anche per Martinez si tratta di un debutto. Il regista infatti, prima di approdare dietro la macchina da presa per il cinema ha lavorato nei campi della pubblicità e del web. Ma di cosa parla questo film? Scopriamo insieme la trama , da chi è composto il cast e dove vederlo in streaming .

Tonno spiaggiato, la trama del film con Matano

Francesco sogna di diventare un grande comico e, per esercitarsi si esibisce nei piccoli locali della sua zona riscuotendo però poco successo. Ad accompagnarlo e a credere in lui c'è Francesca, la sua fidanzata, con cui ha una relazione serena, o almeno ce l'ha fino a una sera, quando durante uno spettacolo nel tentativo di far ridere il pubblico fa una battuta sulla sua fidanzata che, ferita e umiliata, lo lascia.

Il protagonista di Tonno spiaggiato allora tenta in ogni modo di riconquistarla, fallendo, fino a quando in occasione del funerale della nonna di Francesca, il ragazzo riesce a recuperare il numero di telefono della sua ormai ex. In possesso dell'unico tramite per cercare di ricontattarla, Francesco mette in moto un piano davvero assurdo, arrivando a fingere di essere chi non è.

Il cast al completo

Come abbiamo già accennato all'inizio dell'articolo, Frank Matano (già presente in film come Sono Tornato, remake del tedesco Lui è tornato) non si è occupato solo della sceneggiatura di Tonno spiaggiato, ma ne è anche il protagonista principale, Francesco. Accanto a lui, nel ruolo di co-protagonista, troviamo invece Marika Costabile che interpreta appunto Francesca.

L'attrice ha avuto il suo primo esordio nel ruolo di Chanel per la serie tv I bastardi di Pizzofalcone, accanto a nomi come Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini.

A completare il cast troviamo anche Lucia Guzzardi (apparsa anche in Don Matteo e ne Il giovane Montalbano) nel ruolo della zia di Francesca, Niccolò Senna (I cassamortari, per la regia di Claudio Amendola), Fabrizio Nevola (Squadra Antimafia 6, Distretto di polizia 10, Un passo dal cielo 2, Capri 3) e il comico napoletano Francesco Arienzo.

Curiosità sul film e dove vedere Tonno spiaggiato in streaming

Non è la prima volta che si vede un attore sottoporsi a modifiche corporee per interpretare un ruolo e la stessa cosa è successa a Marika Costabile. Si vocifera infatti che per interpretare e immedesimarsi al meglio nel ruolo di Francesca l'attrice sia dovuta ingrassare di ben 10kg.

La colonna sonora del film è stata composta interamente dal giovane musicista Danjlo a cui era già stata presentata la sceneggiatura per fare in modo che i brani, durante tutta la pellicola, potessero fungere da "voce della coscienza" del protagonista. Le riprese di Tonno spiaggiato invece, si sono svolte tra le province pugliesi di Trani e Bisceglie.

Per vedere Tonno spiaggiato in streaming è necessario avere un abbonamento a TimVision. In alternativa potreste vedere il trailer e qualche scena estrapolata gratuitamente su YouTube.