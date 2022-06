Film del 2015 diretto da Carlo Vanzina , "Torno indietro e cambio vita" ha un cast tutto italiano davvero stellare. Scopriamo qualcosa in più sugli attori che lo compongono, la trama e alcune curiosità attorno alla pellicola. Ve lo siete perso e volete assolutamente recuperarlo? Sappiate allora che potete farlo in streaming sulle piattaforme di CHILI , RaiPlay e Netflix !

"Torno indietro e cambio vita", la trama e dove vederlo

Cast e canzoni

Stiamo parlando di brani come il celebre "Maniac" dal film "Flashdance", "Somethin' stupid" di Robbie Williams, "Stars" dei Simply Red, "Stolen Dance" , "I touch myself" , "Down by the river" e "Always" .

Curiosità sul film

Chiamiamola "licenza poetica" o, più semplicemente svista, a proposito di colonna sonora e hit del passato all'interno del film c'è un piccolo errore : la trama infatti è ambientata in gran parte negli anni '90 ma, ad un certo punto a fare da sottofondo in una delle scene è possibile sentire "Stars" dei Simply Red, che però è uscita un anno dopo il periodo raccontato, nel 1991 .

"Torno indietro e cambio vita" è, come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, uno degli innumerevoli film diretti da Carlo Vanzina. Questo in particolare è tratto da una commedia dal titolo "Bis - Ritorno al passato" , diretto dalla regista francese Dominique Farrugia uscito nello stesso anno, ovvero nel 2015.

Tra gli appassionati c'è chi lo adora e chi invece non lo apprezza fino in fondo. Ma una cosa è sicura: Carlo Vanzina ha segnato il cinema italiano dai primi anni '80 agli inizi del nuovo millennio. Tra cinema e televisione i prodotti audiovisivi di Vanzina sono davvero tantissimi! Tra quelli di maggior successo ricordiamo, per esempio, i film con protagonista Diego Abatantuono, tutti derivati dal primo "Eccezzziunale...veramente" uscito nel 1982.

Ricordiamo poi le varie pellicole dedicate alle vacanze italiane come "Vacanze di Natale", "Vacanze di Natale 2000", "Un'estate ai Caraibi" o ancora "In questo mondo di ladri", "Febbre da cavallo - La madrakata", ed "Ex! - Amici come prima".

Per la televisione invece, sua è la direzione di "Un ciclone in famglia", serie tv andata in onda su Canale 5 tra il 2005 e il 2008. Con Vanzina inoltre, hanno lavorato tantissimi attori molto famosi nel panorama italiano tra cui Christian De Sica, Massimo Boldi, Gigi Proietti e Paolo Villaggio.