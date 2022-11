Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi potrebbe già esserci un’altra? Mentre il Pupone è ancora nel bel mezzo di una battaglia legale (che ha cercato di evitare restituendo le borse a Ilary Blasi, ma senza successo), arrivano delle dichiarazioni sconvolgenti da parte di una concorrente del Grande Fratello Vip. La gieffina Antonella Fiordelisi ha infatti stupito i telespettatori durante la scorsa puntata serale del GF Vip, in onda la notte di Halloween.

Ma la risposta da parte di Totti non si è fatta attendere: le dichiarazioni della Fiordelisi non sarebbero veritiere.

Totti – Fiordelisi: le dichiarazioni al Grande Fratello Vip

Ma andiamo per ordine. La vicenda è iniziata al Grande Fratello Vip, durante la puntata del 31 ottobre 2022. Antonella Fiordelisi ha infatti dichiarato ai microfoni del GF Vip che Francesco Totti, nel mese di agosto o a settembre, l’avrebbe contattata su Instagram.

Un semplice messaggio, con un “Ciao” e nulla di più, da parte del Pupone, che proprio poco tempo prima aveva annunciato alla stampa la separazione dall’ormai ex storica Ilary Blasi.

Al saluto su Instagram di Totti, la Fiordelisi racconta però di non aver risposto, anche perché il messaggio è stato visualizzato in ritardo.

La giovane ha anche ricordato come Totti non sia l’unico calciatore ad aver cercato un contatto social con lei.

Antonella ha infatti affermato anche che un altro calciatore avrebbe cercato di organizzare un incontro con lei, ma senza che questo si sia poi concretizzato. Anche se l’influencer non ha fatto nomi, si pensa che il calciatore “incriminato” sia Nicolò Zaniolo.

In puntata, ha inoltre raccontato al conduttore Signorini di aver ricevuto delle richieste di foto esplicite da parte di Gonzalo Higuain.

Eppure, in molti sono rimasti particolarmente colpiti dal presunto messaggio di saluto da parte di Totti, proprio nel momento in cui la crisi con Ilary era già ufficiale e la relazione con Noemi Bocchi ormai sulla bocca di tutti.

Il Pupone smentisce Antonella Fiordelisi

Tuttavia, secondo Francesco Totti, le parole di Antonella Fiordelisi non corrisponderebbero a verità. Totti ha infatti deciso di rompere il silenzio per smentire la concorrente dell’edizione del GF Vip attualmente in corso.

La smentita di Totti arriva mediante Alex Nuccetelli, storico amico del Pupone, che ha difeso l’amico Totti, col quale, secondo il suo racconto, ha avuto un confronto.

Nuccetelli ha infatti affermato di aver parlato con Francesco dell’accaduto, e Totti avrebbe smentito le dichiarazioni della gieffina in maniera categorica.

L’amico fraterno di Totti ha sfruttato il portale di news e gossip Biccy per difendere Francesco. Non ci sarebbe stato nessun messaggio da parte del Pupone per Antonella Fiordelisi.

Anzi, c’è di più: secondo Nuccetelli, l’ex capitano della Roma non conoscerebbe assolutamente la giovane influencer e atleta.

Non ci sarebbe stato quindi alcun motivo per il quale l’ex calciatore avrebbe dovuto inviare un messaggio di saluto alla Fiordelisi.

Francesco Totti e Antonella Fiordelisi: mancano le prove del presunto messaggio

Inoltre, stando alle parole dell’amico Alex Nuccetelli, Antonella Fiordelisi non avrà modo di dimostrare quanto detto ai microfoni del Grande Fratello Vip. Non esistendo alcun messaggio reale, la giovane concorrente non potrà fornire prove a supporto delle sue affermazioni.

Quella della Fiordelisi, a detta di Alex Nucciatelli, sarebbe una tattica per sfruttare i gossip ed il nome di Francesco Totti a suo vantaggio.

E non solo Totti ha smentito di conoscere l’atleta e influencer, ma ha anche raccontato all’amico di aver parlato con alcune persone dell’ambiente, che hanno avuto a che fare con la Fiordelisi.

Persone che avrebbero confermato che non sarebbe la prima volta che Antonella provi a sfruttare le cronache rosa per proprio tornaconto.

Caso Totti – Fiordelisi, la verità non è ancora venuta a galla

Nonostante Nucciatelli difenda l’amico Francesco Totti a spada tratta e sia pronto a giurare che il Pupone non conosca neppure la Fiordelisi, viene spontaneo chiedersi chi, tra Francesco e Antonella, stia dicendo la verità.

Le due versioni dei fatti, raccontate dai diretti interessati, sono infatti molto differenti tra loro. Non ci resta che aspettare sviluppi e novità: Antonella potrebbe infatti essere chiamata nuovamente in causa in puntata, durante il serale del GF Vip.

In questo caso, potrebbe essere costretta a fornire prove del messaggio Instagram da parte di Totti. Restiamo quindi in attesa di sviluppi sulla questione.

