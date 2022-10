Gli avvocati di Francesco Totti e Ilary Blasi hanno preparato tutta la documentazione necessaria per affrontare la causa tanto attesa. Non si tratta della separazione, a cui probabilmente la coppia non è ancora pronta, ma del recupero di alcuni oggetti di grande valore economico più che affettivo.

Da una parte, infatti, Ilary pretende la restituzione delle borse griffate e dall’altra l’ex capitano della Roma pretende la restituzione dei suoi rolex. Così nei prossimi giorni si darà inizio alla prima udienza, denominata dai media come il “caso borsette e rolex”, dinnanzi al giudice civile.

Per quale ragione Ilary Blasi ha trascinato Totti in tribunale

Come spesso accade quando una coppia si lascia fa scintille. Iniziano quindi conflitti basati, il più delle volte, su dispetti reciproci. Dinnanzi alla causa tra Ilary Blasi e Francesco Totti, questa volta, il giudice dovrà pronunciarsi sulla scomparsa delle borse griffate della presentatrice di Mediaset. Le borsette, il cui valore economico complessivo non è stato ancora specificato, sarebbero scomparse dall’armadio collocato all’interno della loro stessa villa all’Eur.

Non si sa che fine abbia fatto la collezione di borsetta da sera di Chanel, Dior, e Gucci della showgirl, e per tale ragione Ilary ha deciso di rivolgersi ai suoi legali.

Cosa ha svelato Francesco Totti

Francesco Totti confessa sulla stampa, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, di essersi impossessato delle borse griffate, appartenenti a Ilary Blasy, soltanto dopo aver constatato la scomparsa dalla cassaforte dei suoi rolex. Più precisamente l’ex calciatore ha detto:

“Ho deciso di nasconderle le borse griffate, sperando di trovare un accordo con Ilary per fare uno scambio. Purtroppo non c’è stato modo di convincerla.”

Le iniziative legali degli avvocati di Ilary e Totti

L’avvocato Alessandro Simeone, per conto della sua assistita Ilary Blasi, ha esibito un’opportuna documentazione a difesa del possesso nel tentativo di farle riottenere le borse griffate. Il 14 ottobre 2022, riporta l’articolo del Corriere della Sera svelando alcuni retroscena del fatto, il caso verrà esaminato dal giudice.

Anche gli avvocati di Francesco Totti dovrebbero presentare quanto prima un procedimento simile per poter recuperare i suoi rolex. Dunque non c’è più alcun dubbio sul fatto di Totti e Ilary in tribunale.

Quali rischi legali corre Ilary Blasi a causa del furto dei rolex

Al contrario di ciò che molti pensano, Ilary Blasi non corre alcun rischio. Difatti non può essere accusata di aver rubato gli orologi a Francesco Totti, visto che la vicenda è avvenuta in ambito familiare. Gli unici a dover rispondere, al reato di ricettazione, saranno piuttosto gli eventuali compratori degli orologi Rolex. Al momento non si parla ancora di rendere ufficiale dinnanzi a una corte la loro separazione anzi, stando ad alcune indiscrezioni, attualmente Francesco e Ilary vivono ancora insieme nella loro lussuosa dimora. Riuscirà questa convivenza, apparentemente forzata, a salvare il loro matrimonio?