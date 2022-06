Tutti i soldi del mondo (All the Money in the World è il titolo originale) è un film del 2017 diretto da Ridley Scott e tratto dal saggio omonimo scritto da John Pearson. Scott porta su schermo un racconto ispirato ad una storia vera avvenuta negli anni '70, che ha coinvolto gli Stati Uniti e l'Italia: il sequestro di John Paul Getty III da parte della 'ndrangheta, a Roma.

Volete saperne di più? Ecco allora alcuni approfondimenti sulla trama, sul cast che avrebbe dovuto coinvolgere anche un attore famosissimo e tante altre curiosità attorno al film e al fatto di cronaca realmente accaduto.

Tutti i soldi del mondo, la trama del film ispirato ad un celebre sequestro miliardario

Siamo nel luglio del 1973 quando un appena sedicenne John Paul Getty III, nipote (uno dei 14) del magnante del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma dalla 'ndrangheta.

L'organizzazione criminale chiede alla famiglia un riscatto (inizialmente si parla di 17milioni di dollari che arriveranno poi ad essere 1miliardo e 700milioni di lire) e Gail, la madre del ragazzo rapito, chiede al ricco suocero Jean Paul, di pagare. Egli però rifiuta e da quel momento entra in gioco anche la CIA col negoziatore esperto Fletcher Chase.

Ciò che Ridley Scott porta su schermo, dobbiamo dirlo, è liberamente ispirato al fatto di cronaca. Il regista si prende alcune libertà nella narrazione per renderla più fruibile soprattutto a chi, gli anni '70, non li ha mai neanche vissuti. Centro focale di Tutti i soldi del mondo è infatti il denaro a cui l'uomo inteso come essere umano è attaccato, tanto da mettere la moneta davanti agli affetti.

Il cast stellare

Protagonisti del film sono Michelle Williams (Dawson's Creek, I segreti di Brokeback Mountain), che interpreta Abigail Harris, detta Gail, con lei Charlie Plummer che presta il volto al giovane John Paul Getty III, Christopher Plummer (Tutti insieme appassionatamente, Nato per vincere) che interpreta invece il magnante Jean Paul Getty e Mark Wahlberg (The Departed, Ted, Transformers 4) che interpreta il ruolo dell'agente della CIA.

Completano il cast Romain Duris, Timothy Hutton, Andrew Buchan. Nel parterre di attori ne troviamo anche alcuni di origine italiana come Marco Leonardi, Giuseppe Bonifati, Maurizio Lombardi, Andrea Piedimonte e il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis.

L'incredibile storia vera dietro al film

Siamo sicuri che la famiglia Getty non vi suonerà nuova. Tra i suoi componenti infatti c'è anche Mark Getty, proprietario della Getty Images, l'agenzia fotografica che mette il proprio marchio sulla maggior parte delle foto scattate durante gli eventi dello spettacolo e non.

Nonostante la provenienza dalla ricca famiglia però, la vita di John Paul Getty III non è stata delle più facili e a contribuire alle difficoltà ci si è messa anche la droga. Un'overdose di eroina ha spento rapidamente la vita alla sua matrigna e lui stesso nel periodo delle scuole (da cui è stato espulso più volte) faceva uso di stupefacenti.

Se nel film hanno messo più in risalto la questione del denaro, facendo apparire il nonno di John Paul Getty III come una persona estremamente venale, nella realtà il timore dell'uomo era che, pagando il riscatto, avrebbe potuto mettere in pericolo la vita degli altri nipoti, che avrebbero potuto subire la stessa sorte del cugino rapito.

La 'ndrangheta comunque, faceva sul serio, tanto che per sollecitare il pagamento della somma aveva fatto recapitare alla redazione de Il Messaggero, un orecchio e una ciocca di capelli del ragazzo. Nel frattempo John Paul Getty III aveva contratto una serie di infezioni, una polmonite e una reazione allergica alla pennicillina.

Il povero giovane verrà rilasciato, ma morirà qualche anno dopo, all'età di 54 anni a causa di un ictus conseguenza di un'overdose.

Curiosità su Tutti i soldi del mondo e dove vederlo in streaming

Al contrario di quanto possa sembrare dal loro cognome, tra Christopher Plummer e Charlie Plummer non vi è alcun vincolo di parentela, quest'ultimo però è il figlio di Maia Guest (attrice) e John Christian Plummer (produttore cinematografico).

Inizialmente a recitare il ruolo di Jean Paul Getty avrebbe dovuto esserci Kevin Spacey, ma successivamente Ridley Scott, non senza rammarico, ha deciso di escluderlo dalla pellicola, così come ha fatto anche Netflix, a causa delle accuse di molestie che avevano travolto l'attore. Questo nonostante ormai le riprese fossero in dirittura d'arrivo. Scott infatti in tempo record ha fatto rigirare tutte le scene di Spacey a Christipher Plummer.

Lo sappiamo, i film tratti da storie realmente accadute, anche se leggermente romanzate hanno sempre un certo fascino. Per recuperare la visione di Tutti i soldi del mondo in streaming a noleggio su RakutenTV, CHILI e Google Play Film. Il titolo lo si può trovare anche su Prime Video, ma non risulta tra quelli disponibili con l'abbonamento: bisogna infatti pagarlo a parte per un costo di 3,99 euro.