Ultimo e Geolier: testo e significato de "L'ultima poesia", la loro nuova canzone insieme

Geolier, dopo il successo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano I p' me, tu p' te, torna il scena con un nuovo brano, che sempre essere il sequel naturale di quello cantato sul palco dell'Ariston.

La nuova canzone s'intitola L'ultima poesia, ed è stata realizzata insieme al cantautore romano Ultimo, uno degli artisti più amati dal giovane pubblico italiano.

Prodotta da Takagi & Ketra, riesce a fondere due mondi decisamente diversi, ma che si dimostrano perfettamente complementari. Scopriamo quindi il testo e il significato de L'ultima poesia di Geolier e Ultimo.

Ultimo e Geolier, L'ultima poesia: il testo completo della canzone

Quando tu sol te ne vai

Tu sol te ne tuorn

Nun t'annasconnere che o sai

T'arrang e nun t'adduorm

Na vita n'è abbastanza pe te conoscr in fondo

Visto ca tu no permetti mai a nisciun e ro fa

Essere noi è difficile perché sapimm si

Ce viene ritt na bugia oppure na verità

Na notte ca nun schiara

E sti pensieri se ne fujn

N'abbraccio brucia e man

Stai lontano te ne fur a me

E cetti vote no, nun è accusi difficile

A sta nzieme a te equivale a vivr e m'accirr



Tant ammur pecche n'vuo sta tu solo

Ma stai solo pure si stai cu me

Comme vuo ca te vojo bene

Se ogni abbraccio è na catena all'anema

Cancella tutt cose o munn nun esiste

Però esist ancora tu

E tagg scritt l'ultima poesia

Tant ammur pecche n'vuo sta cu te



N'criscimm mai pecche criscimm tropp ambress

U male è sempr o stess però tu o guard divers

Simm iut o manicomio chiu e na vot

Lu vid che è fennut na canzon senz not

E non pazziam chiu io e te

E non m'hai ritt chiu pecche

Te ne si iut luntan a me

Io luntan a te nun vojo sta pe nu juorn e chiu

Dalla fine non è vero che noi murimm

Noi ce sceglimm chi porta cu nuj n'ta nata vita

Facimm ammore e men a guerr, o c'assomigl

Te conoscevo prima e te conoscr pe fint

Pero n'fa niente, no nun è accusi difficile

A sta nzieme a te equivale a vivr e m'accirr



Tant ammur pecche n'vuo sta tu solo

Ma stai solo pure si stai cu me

Comme vuo ca te vojo bene

Se ogni abbraccio è na catena all'anema

Cancella tutt cose o munn nun esiste

Però esist ancora tu

E io ti ho scritto l'ultima poesia perché

Pensavo che così non ti scordavi me

Ma io scordavo te

È una finta verità che mi brucia

Ma guarisce il cuore



Tant ammur pecche n'vuo sta tu solo

Ma stai solo pure si stai cu me

Comme vuo ca te vojo bene

Se ogni abbraccio è na catena all'anema

Cancella tutt cose o munn nun esiste

Però esist ancora tu

E tagg scritt l'ultima poesia

Tant ammur pecche n'vuo sta cu te

L'ultima poesia: il significato del brano

L'ultima poesia è una canzone d'amore. I due produttori Takagi e Ketra hanno dichiarato pubblicamente quale significato si nasconde dietro al testo del brano:

I due artisti si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare.

La canzone è stata un'occasione per Geolier e Ultimo di confrontarsi con mondi completamente nuovi. Il rapper napoletano si cimenta in uno stile meno rap e più pop, mentre il cantautore romano performa per la prima volta in napoletano, rendendo così omaggio alla città partenopea, verso cui ha più volte mostrato il suo affetto.

Per Ultimo si tratta della prima collaborazione con un artista italiano dopo ben sei anni. L'ultima era stata E fumo ancora con Mostro