Chi è Umberto Tozzi: biografia, carriera e curiosità del cantante di "Gloria" e "Ti amo"

Tra i grandi cantautori italiani amati anche all'estero, c'è sicuramente Umberto Tozzi. Si tratta di un'artista universale che è stato capace di immergersi a pieno nella musica. Per farlo, ha spaziato tra diversi stili: rock, ballate e canzoni melodiche commerciali. Ha saputo farsi apprezzare nel mondo soprattutto con due hit: Gloria e Ti amo. Andiamo a scoprire chi è Umberto Tozzi e qualche curiosità in più su vita e carriera del celebre artista.

Chi è Umberto Tozzi: biografia e carriera del cantautore

Umberto Tozzi nasce a Torino il 4 marzo 1952 da una famiglia originaria del Sud Italia. Il padre, infatti, è originario di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, mentre la madre è di Benevento.

Fin dai primi anni dell'adolescenza si appassiona alla musica, suonando la chitarra. Tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, realizza le sue prime esperienze nel mondo del rock. Successivamente, invece, comincia a inserirsi nel panorama cantautoriale, suonando anche con Lucio Battisti la canzone "Incontro d'amore".

Sempre negli anni '70, si unisce a Damiano Dattoli e Massimo Luca, nel trio "Data". Con il gruppo avrà discreta fortuna, arrivando a pubblicare l'album "Strada Bianca".

Il successo, però, arriva nel 1977, quando da solista vince il Festivalbar con il singolo "Ti amo", canzone che lo porterà alla notorietà con oltre 8 milioni di copie vendute. Il suo periodo d'oro, però, non finisce qui. Nel 1979, infatti, pubblica la canzone "Gloria", spopolando nelle classifiche musicali internazionali.

Negli anni '80 il suo successo sembra intaccato da un momento di crisi, ma riuscirà facilmente a superare quel periodo buio. Il merito è del brano "Si può dare di più", prodotto in collaborazione con Raf e Giancarlo Bigazzi. La canzone verrà presentata a Sanremo nel 1987 insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri.

Nel 1990 Umberto Tozzi torna a Sanremo con "Gli altri siamo noi", senza però riscuotere grandi consensi. Parteciperà al Festival della Canzone italiana anche nel 2000 e nel 2005.

I procedimenti giudiziari che hanno coinvolto Umberto Tozzi

Umberto Tozzi, nel corso della sua vita, è andato incontro ad alcune problematiche di natura giudiziaria. In particolare, le accuse mosse verso il cantante sono state:

• 16 giugno 2012 : condannato a un anno di reclusione per evasione fiscale

• 18 novembre 2014: condannato a 8 mesi di reclusione per un'evasione di 800.000 euro tra il 2002 e il 2005

Dove vive adesso Umberto Tozzi?

Umberto Tozzi ha 70 anni e dal 1991 ha residenza a Montecarlo, dove si sono sposati anche i suoi figli.

Per un breve periodo si era temporaneamente spostato in Lussemburgo, per poi fare ritorno nella città del Principato di Monaco.

Cosa fa oggi Umberto Tozzi?

Umberto Tozzi è ancora oggi un artista molto apprezzato in tutto il mondo. In occasione dei trent'anni di "Gente di mare" si è nuovamente riunito con Raf per una tournée di concerti in tutta Italia.

Ancora oggi si dedica alla passione per la musica e alla carriera da solista.

Vita privata e figli

Umberto Tozzi ha avuto diverse relazioni amorose nel corso della sua vita. In particolare, dalla storia avuta con la sua prima compagna Serafina Scialò è nato il suo primo figlio, Nicola Armando.

Successivamente, Umberto Tozzi si è sposato con Monica Michielotto. L'incontro tra i due è avvenuto nel 1995, durante una sfilata. Lui stesso ha raccontato di aver avuto un colpo di fulmine.

Per lei, Umberto Tozzi ha scritto alcune delle sue canzoni più importanti, come "Gli innamorati". Inoltre, quando hanno iniziato a frequentarsi tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, Monica Michielotto aveva già un figlio di nome Gianluca, a cui Umberto si è affezionato molto con il passare degli anni.

Dalla relazione tra Umberto e Monica sono nati due figli, Natasha e Gianluca.

74esima edizione di Sanremo: Umberto Tozzi con i The Kolors

Il legame tra Sanremo e Umberto Tozzi sembra interminabile. Il cantante, infatti, è presente nella serata dei duetti accanto ai The Kolors, concorrenti in gara nella 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Umberto Tozzi, in particolare, affianca Stash per un'esibizione molto suggestiva. I due, infatti, hanno scelto di duettare sulle note delle canzoni più famose della carriera di Umberto Tozzi.

