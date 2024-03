Uomini e Donne, la sconvolgente scoperta su Brando e Beatriz: ecco cos'è successo

A Uomini e Donne sono tanti a cercare la propria anima gemella. Giovani e non solo: nel salotto di Maria De Filippi in tanti sperano che Cupido scagli una freccia e faccia breccia nel proprio cuore. È successo anche a Brando, che dopo non pochi tentennamenti ha fatto la sua scelta. Il tronista ha voluto al suo fianco Raffaella, ma qualche indizio social alimenta i primi sospetti... Cosa c'entra Beatriz? Agli occhi dei fan più attenti non poteva proprio passare inosservato un dettaglio social che comincia a far dubitare il pubblico più affezionato. D'altronde si sa che a Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo: quindi, cos'è successo davvero tra Brando e Beatriz? Ecco la verità.

Uomini e Donne, un dettaglio inaspettato tra Beatriz e Brando

La scelta di Brando non è ancora stata mandata in onda, ma le voci ormai si susseguono senza sosta. Non c'è modo di frenare gli spoiler: il tronista dell'edizione 2023/2024, Brando Ephrikian, avrebbe deciso di uscire dal programma insieme a Raffaella Scuotto, evitando di approfondire la conoscenza di Beatiz D'Orsi. Ma è davvero così?

Alcune mosse social hanno alimentato i primi dubbi e c'è già chi parla di messa in scena. A insinuare i primi sospetti sulla coppia è stato l'ex cavaliere Daniele Malaspina, che in un'intervista a Fanpage.it ha dichiarato:

Sono stati sei mesi di trono altalenante. La sua indecisione mi fa pensare che non fosse realmente convinto né di Raffaella né di Beatriz. Secondo me, ha scelto Raffaella perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna. Beatriz è ancora troppo irruente e Brando voleva serenità nella sua vita. Detto questo, Brando mi sta simpatico. È un bravo ragazzo.

Non solo dubbi sull'effettivo interesse del tronista nei confronti della corteggiatrice: Daniele non ha negato di essere rimasto colpito da Raffaella e - a sua detta - pare che l'interesse fosse reciproco. Infatti, ha commentato:

Ci sono stati dei messaggi sui social. In privato, ha ribadito l’apprezzamento che aveva nei miei confronti. Non siamo entrati nei dettagli, perché non volevo disturbare il suo percorso nel programma. Era giusto che lei completasse quello che stava facendo. Mi sarebbe piaciuto conoscerla fuori, se non fosse stata la scelta di Brando.

Non è tutto: ora ad alimentare perplessità tra i fan di Uomini e Donne è un gesto social compiuto proprio da Beatriz. In molti pensano sia un primo passo verso Brando. Ma è davvero così?

Il follow su Instagram

A diffondere il gossip è Blasting News, che ha notato un dettaglio social riguardante Beatriz e - indirettamente - anche Brando. Sarà solo una casualità?

La corteggiatrice avrebbe iniziato a seguire su Instagram una persona molto vicina a Brando. Si tratta di Alice, che all’inizio del percorso del 22enne sul trono di Uomini e Donne era finita al centro di voci che la volevano legata a lui. La stessa Alice ha poi contraccambiato il follow.

Utenti e fan del programma non ci stanno e in tanti si sono già lasciati andare a qualche sfogo. C'è chi scrive: