La classifica dei 10 uomini più belli del mondo nel 2023

Quali sono gli uomini più belli del mondo? Premesso che la bellezza è soggettiva, è stata stilata una top 10 di attori, cantanti, e calciatori considerati tra gli uomini più belli del 2023. I criteri che hanno permesso di realizzare questa classifica fanno riferimento ad alcune tecniche di mappatura computerizzata che hanno individuato i volti che rasentano la perfezione e sono stati illustrati dal dottor Julian De Silva al quotidiano britannico Metro.

La classifica degli uomini più belli del mondo nel 2023: dalla posizione 10 alla posizione 4

Partiamo dal basso. La decima posizione della classifica degli uomini più belli del mondo la conquista Dwayne Douglas Johnson, meglio noto come The Rock. L'attore ed ex wrestler ha 51 anni e va per i 52 e grazie ad un volto che ha raggiunto dei parametri di perfezione pari all'86,07%. The Rock vanta inoltre un fisico imponente visti i suoi 196cm per 100kg di muscoli.

Salendo in questa classifica troviamo Henry Golding in nona posizione. Classe 1987, l'attore britannico con origini malesi ha un volto quasi perfetto grazie al risultato di 87,98%. Golding è anche molto elegante e infatti spesso lo si vede sfilare sui red carpet.

Scende di posizione ma resta sempre uno degli uomini più belli al mondo, stiamo parlando di George Clooney. L'attore statunitense classe 1961 ha 62 anni e, a differenza di molti coetanei che fanno parte del mondo dello spettacolo, mantiene saldamento il suo posto in questa classifica ogni anno. Il suo viso è considerato perfetto all'89,91%.

Chris Evans è al settimo posto in classifica con un viso che è perfetto al 91,92%. L'attore che ha interpretato Captain America e la Torcia Umana, è tra i più amati dalle donne ed è sposato, dal 2023, con Alba Baptista.

Il sesto posto lo conquista Robert Pattinson. Idolo delle adolescenti di tutto il mondo grazie al suo ruolo in Twilight, l'attore britannico ha un viso perfetto al 92,15%. Pattinson, oltre ad essere un bravo attore ed un bell'uomo, presta il volto al brand Dior.

Spostiamoci dal mondo del cinema al mondo dello sport. Un solo calciatore, per il 2023, si trova in questa classifica e il suo nome è Jude Bellingham. Classe 2003 è una star del Real Madrid ed è considerato uno degli uomini più belli al mondo in quanto il suo viso è perfetto al 92,22%.

Chiudiamo questa parte della classifica con il quarto posto che se lo aggiudica Harry Styles. Ex membro dei One Direction, attore e cantante, ha un viso perfetto al 92,30% e a confermarlo sono le numerose adolescenti e giovani innamorate di lui.

La top 3 degli uomini più belli al mondo

La medaglia di bronzo, ossia il terzo posto, va a Michael B. Jordan. L'attore noto per i film Creed - Nato per combattere e Black Panther ha un viso considerato perfetto al 93,46%. Jordan è anche un uomo sportivo e tiene molto alla cura del suo fisico.

Saliamo in classifica e al secondo posto troviamo un'altra star della marvel: Chris Hemsworth. Classe 1983 è noto per aver interpretato il ruolo di Thor ed è uno degli uomini più amati dalle donne. Il suo viso è perfetto al 93,53%.

La medaglia d'oro se l'aggiudica Regé Jean-Page. L'attore 34enne è considerato l'uomo più bello del mondo con un viso perfetto al 93,65%. L'attore britannico con cittadinanza zimbabwese è noto per aver interpretato Simon Basset nella serie Tv Bridgerton.

