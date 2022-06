Prendersi del tempo per curare il proprio corpo e la propria anima rientra, a pieno titolo, tra le prerogative di un numero sempre più crescente di persone, che desiderano svincolarsi dagli schemi quotidiani per concentrarsi sul proprio benessere. E quale modo migliore di ritrovare se stessi se non attraversouna vacanza yoga?

Negli ultimi anni sono aumentate non solo le iscrizioni ai vari corsi tenuti da specialisti del settore, ma anche l’affluenza ai retreat yoga, cioè a dei ritiri appositamente organizzati per immergersi totalmente in un clima di relax e riconnettersi con il proprio io interiore. Potrebbe sembrare un’iniziativa molto lontana da noi, eppure sono davvero numerose le strutture sia in Italia che in Europa a offrire retreat yoga completi e personalizzati, organizzati in location perfette per favorire la concentrazione e il ritrovamento del proprio benessere. Ecco i 5 migliori retreat yoga per una vacanza perfetta.

Isola Santa Cristina

Il primo luogo di pace e serenità si trova nella laguna veneziana, immersa in un’isola privata semplicemente adorabile: Isola Santa Cristina. Consiste in un rifugio naturale che, ogni anno, mette a disposizione un numero limitato di soggiorni che uniscono il lusso della location alla natura selvatica circostante. All’interno dell’isola vengono organizzati ritiri yoga rigeneranti, resi ancora più rilassanti dalle stanze spaziose e dalla vista meravigliosa su Venezia.

Mandali

Altra idea per una vacanza all'insegna del relax si trova nei pressi del lago d’Orta si trova Mandali, un resort dal cuore intimo e profondo che offre un programma yoga appositamente ideato per coloro che vogliono ritrovare il proprio sé interiore. Ogni spazio, infatti, è specificatamente adibito in modo da favorire il relax e l’armonia che i visitatori desiderano tanto, anche grazie alla presenza del Mandali Body Care Center composto da bagno turco, sauna e piscina. Inoltre, la cucina propone una vasta scelta di piatti vegetariani buonissimi a base di prodotti locali freschi e genuini.

Borgo Egnazia

La fantastica Puglia mette a disposizione Borgo Egnazia, un luogo che amalgama perfettamente le tradizioni locali ai servizi di lusso. Lo yoga, qui, compie un passo in più: oltre la meditazione, infatti, vengono sperimentate le Power 9, cioè le 9 variabili idealmente collegate alla longevità che caratterizzano quei luoghi dove è possibile vivere più a lungo e più in salute. La location comprende anche una spa, due bellissime spiagge privato e un campo da golf con vista mare.

Eremito

Tra le valli dell’Umbria ecco Eremito, un eremo del XIV secolo ristrutturato solo con materiali e sistemi eco-friendly, perfetto per isolarsi dal resto del mondo e riconnettersi con la natura. I programmi yoga proposti rientrano tra i più specializzati, indicati per qualunque esigenza e diretti anche alle famiglie. Tra cucina vegetariana, spa e cene a lume di candela, il benessere è assicurato!

Leggi anche: Libri consigliati sotto l'ombrellone: i titoli migliori

Silver Island

Se l’obiettivo è di lasciare l’Italia per un po', Silver Island è sicuramente la scelta ideale per una vacanza yoga: si tratta di un’isola greca immersa nella natura per un ritiro di yoga all’insegna dell’ecologia. La location è circondata da baie cristalline, cipressi, uliveti e fiori di campo, oltre che da casette tipiche del luogo di colore bianco e blu. La peculiarità del posto risiede dell’utilizzo esclusivo dell’energia solare, quindi si potrà dire addio alla tecnologia per qualche giorno.