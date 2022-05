Dopo un lungo periodo di restrizioni e paura, tutto ciò che serviva agli italiani era potersi godere in santa pace le tanto attese vacanze estive. Purtroppo, a rovinare questo sogno ci ha pensato il rincaro dei prezzi sulla villeggiatura che le rese quasi un lusso inaccessibile. Ma risparmiare si può ancora, ecco come in questo articolo!

L’idea delle vacanze estive è sempre stato un momento di grande gioia per milioni di lavoratori italiani.

Sfortunatamente però, in questo 2022 non ci sarà clemenza nella gestione dei prezzi di viaggio né tantomeno nelle agevolazioni per risparmiare sulle mete turistiche.

Vacanze 2022: di quanto aumentano i prezzi e perchè?

In una nota stampa pubblicata da Codacons lo scorso aprile si legge che le vacanze estive degli italiani, in questo 2022, subiranno una raffica di rincari a dir poco indecente.

Colpa della crescita esponenziale dei listini del comparto turistico o semplicemente strategia applicata per guadagnarci sopra, la spesa complessiva della villeggiatura arriverà ad aumentare fino al 15% in più rispetto all’anno scorso.

Ad essere coinvolti saranno le tariffe delle strutture ricettive ma anche il comparto dei trasporti e dei servizi vacanzieri, per non parlare poi del costo di benzina e carburante.

Per poter sapere esattamente quanto verranno rialzati i prezzi, insieme a Federconsumatori si è voluto fare una stima in percentuale per ogni servizio vacanziero.

Per quanto riguarda gli alberghi ed altre strutture ricettive simili, il trend dei prezzi andrà ad aumentare del 9,7% mentre il consumo di cibi in loco toccherà il 3,8% in più.

Nel settore dei trasporti, il viaggio con voli aerei nazionali aumenterà di € 10,00 mentre chi sceglierà quello con voli internazionali vedrà applicare una maggiorazione che arriverà fino a € 60,00 in più.

Sebbene, infatti, le compagnie aeree abbiano ripreso la loro attività a pieno regime si sono trovare a dover fare i conti con aumento spropositato del prezzo del carburante e di conseguenza, altro non possono fare che rivalersi sui singoli biglietti.

Per quanto concerne lo spostamento via acqua, anche i traghetti aumenteranno le proprie tariffe fino al 46%.

Chi opterà per lo spostamento in auto dovrà affrontare una spesa di oltre il 22%, sia per la benzina, sia per il gasolio.

Una disfatta di Caporetto quella delle vacanze estive, dettata da un’inflazione dovuta agli eventi spiacevoli che stanno accadendo nell’est dell’Europa e che si riversano inevitabilmente anche sull’economia italiana.

Il nostro popolo, messo alle strette dalla precarietà lavorativa e ulteriormente impoverito da questa crescita dei prezzi al dettaglio e dalle bollette, sarà destinato a sconvolgere il proprio piano finanziario ancora una volta.

Poiché i prezzi saranno destinati a crescere ancora, si troverà costretto a ridurre la spesa e i giorni destinati alle meritate quanto agognate ferie.

Addio, quindi, alla classica settimana di relax o ai 15 giorni e benvenuti week end corti in cui visitare destinazioni a portata di mano… e di portafoglio.

Quali sono le mete turistiche più economiche del 2022

Dopo due anni di restrizioni e di terrorismo mediatico, gli italiani non vedevano proprio l’ora di poter abbandonare lo stress quotidiano a casa e godersi finalmente del sano relax.

Purtroppo però, dovranno abbandonare questo sogno e ricalcolare la spesa destinata alle meritate vacanze che, stanno diventato un lusso quasi inaccessibile.

Eppure, anche se non sembra possibile, trovare una destinazione turistica che non li spenni vivi non è così difficile.

Basta ridimensionare le proprie aspettative e accontentarsi delle mete low cost che spesso si rilevano addirittura più belle del previsto.

Questa classifica, redatta con l’aiuto di diversi siti dedicati al turismo, riporta quali sono le destinazioni con il miglior rapporto qualità prezzo in Europa.

A svetare in pole position la città di Marmaris situata nella riviera turca, ad un passo dal Mar Mediterraneo.

Qui è possibile dedicarsi al turismo balneare oppure trascorrere una bella giornata all’Aqua Dream Waterpark con i bambini mentre chi desidera entrane nel vivo della cultura locale è possibile fare una visita al centro storico dove si può vedere il castello e passeggiare tra negozi e bazar.

Di pari bellezza anche Sunny Beach in Bulgaria, situata lungo la costa del Mar Nero.

Questa spiaggia viene considerata come “la Ibiza low cost” per la sua sabbia dorata, il mare cristallino e la presenza di oltre 30 discoteche dove potersi divertire.

A seguire troviamo l’Algarve, anche conosciuto come “Distretto del Faro” in Portogallo, un posto meraviglioso dove la natura e il patrimonio culturale si mescolano ed offrono ai visitatori una vacanza all’insegna della scoperta.

Le bellissime spiagge di sabbia fina racchiuse da strutture in roccia sono un vero paradiso per gli occhi.

Sempre rimanendo sulla costa, un’altra città da visitare è Paphos nell’isola mediterranea di Cipro.

Una città moderna che ingloba le antiche rovine di tombe, fortezze e teatri del Parco archeologico ma che non dimentica di incantare con la sua spiaggia di ciottoli e un mare splendido.

A seguire troviamo Budapest, la capitale dell’ Ungheria che grazie alla sua storia e alla sua cultura è la meta perfetta per chi ama passare intere giornate a visitare chiese, musei e monumenti.

Andando verso il largo della costa dell’Africa occidentale troviamo Lanzarote, l'isola delle Canarie più bella e selvaggia di sempre.

La sua bellezza si caratterizza per la sua natura esotica subtropicale e per la varietà del paesaggio che abbraccia le lingue di sabbia bagnate dall’Oceano Atlantico.

Qui è possibile dedicarsi agli sport d’acqua o fare brevi escursioni nel Parco Nazionale Timanfaya, bellissima anche una visita ad Arrecife dove è possibile entrare in contatto diretto con la cultura spagnola.

Cambiando totalmente rotta, altre due mete economiche per questa estate del 2022 sono Phuket in Thailandia e Grand Baie nelle Mauritius.

Entrambe paradisiache, queste località offrono due paesaggi diversi data la presenza di promontori rocciosi e aree completamente ricoperte da palme.

Qui è possibile perdersi camminando lungo le spiagge, fare una bella uscita in barca e godersi il sole senza dover per forza boccheggiare.

I trucchi per risparmiare sulle vacanze estive

Per rimediare all’innalzamento dei prezzi sul turismo, finora sono state prese in considerazione le mete turistiche più economiche e quindi più abbordabili per la maggior parte degli italiani.

Ma, contrariamente a quello che si crede, esistono altri semplici trucchetti che consentono di risparmiare qualche soldo durante la fase di pianificazione.

La prima cosa da fare quando si decide di organizzare una vacanza è eliminare la fissazione che si ha per una meta e dare uno sguardo alle offerte.

Spesso, è utile (e divertente) accedere ai portali di viaggio o ai siti delle compagnie aeree low cost anche solo per farsi un’idea sulla destinazione che si vuole visitare o, addirittura, scegliere di vivere l’esperienza dei viaggi a sorpresa.

Se non ne avete sentito mai parlare, Toratora è un asso nella pianificazione di viaggi dalla meta sconosciuta non solo perché opera nel mistero ma anche perché sceglie in base ai vostri desideri il posto perfetto da visitare.

Dopo aver indicato la durata della vostra vacanza e aver scelto con cura quali servizi extra o attività aggiungere, la piattaforma invia una mail di conferma con il riepilogo dell’ordine e solo una settimana prima del viaggio vi fa conoscere la meta.

Qualora la destinazione fosse lontana dal vostro punto di partenza, un trucco molto ingegnoso è quello di provare a partire da un aeroporto che non sia quello abituale, così da risparmiare anche € 200,00 euro sul biglietto.

Prenotandolo poi con il giusto anticipo (tipo dai 6 agli 8 mesi prima per i voli intercontinentali e circa 5/6 settimane prima per i voli low cost) si possono trovare tariffe davvero vantaggiose, molto meglio di quelle dei voli last minute.

Se il periodo di permanenza fuori casa è lungo, la scelta dei ristoranti è importantissima.

A meno che non preferiate mangiare street food nei mercati locali, un valido strumento per trovare ristoranti a basso prezzo è The Fork che può regalarvi dal 20 al 50% di sconto sulla vostra cena.

Per visitare la città, si consiglia di comprare un carnet di biglietti per le attrazioni principali e un abbonamento di più giorni per utilizzare i servizi di trasporto.

Sebbene scoprire la città da soli possa sembrare entusiasmante, c’è chi preferisce approfittare del tuo guidato.

In questo caso è possibile aggregarsi ai free tour, ovvero degli itinerari a piedi in cui una guida locale vi farà da cicerone senza doverle pagare un euro (anche se, per correttezza e cortesia, una mancia si può sempre lasciare!).

Aumento prezzi: come funziona il bonus vacanze?

Un altro modo per contrastare l’aumento del caro prezzi sulle vacanze è richiedere il bonus emesso dal governo, che consente di agevolare adulti e giovani con uno sconto che può arrivare fino a € 2.000.

Tale contributo si configura in tre varianti:

il Bando Estate INPSieme 2022

la Carta Nazionale Giovani

il Bonus Terme

Il primo fra questi si rivolge agli studenti di età inferiore ai 20 anni, quindi a coloro che frequentano la scuola superiore, consente loro di avere uno sconto da € 600,00 a € 1.000 per i soggiorni entro i confini nazionali e di € 2.000 per le vacanze all’estero.

Un bonus simile è anche quello rivolto ai familiari e ai pensionati che possono beneficiare di uno sconto variabile da € 800,00 a € 1.400.

Diversa è la Carta Nazionale Giovani che si identifica come una card indirizzata a tutti i giovani fino ai 35 anni di età e che permette di avere sconti interessanti su un sacco di iniziative culturali (musei, cinema, teatro, mostre) oltre che sulle vacanze.

La richiesta di entrambe purtroppo è scaduta alla fine di aprile.

L’ultima agevolazione è forse la più conosciuta, soprattutto da chi ama trascorrere le proprie vacanze nei centri termali.

Il bonus terme prevede uno sconto di € 200,00 sulle spese sostenute per usufruire dei servizi offerti dai centri benessere, siano essi massaggi, trattamenti o semplici bagni curativi nelle acque bollenti.

Ciò che è importante è che tali strutture aderiscano all’iniziativa gestita da Invitalia.

Questo bonus può essere richiesto fino al 30 giugno 2022, quindi si ha ancora a disposizione quasi un mese per poterne approfittare!