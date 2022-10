Dopo 9 anni di fidanzamento con Luca Vezil sembrerebbe che la Ferragni abbia trovato un sostituto. Il presunto fidanzato sarebbe un attore del cast di Elite 6, leva 2002, ben 10 anni più giovane dell’influencer italiana. Volete saperne di più? Ecco tutti i piccanti dettagli.

La nuova fiamma di Valentina Ferragni: cosa dicono i rumors

Come saprete tutti martedì 11 ottobre 2022 la coppia "Ferragni & Vezil" ha annunciato la rottura del fidanzamento con un comunicato congiunto diffuso tramite le stories di Instagram. Gli ex hanno chiesto ai propri followers di "comprendere e rispettare” la loro decisione.

A quasi una settimana di distanza è sopraggiunta nell’occhio del ciclone e si è fatta strada una notizia di gossip su un presunto fidanzamento tra Valentina e l’attore spagnolo Alvaro De Juana.

La notizia si è diffusa via Twitter dalla giornalista Claudia Carabini. Sembrerebbe che sia scoccata la scintilla tra i due mentre Valentina si trovava ad Ibiza in vacanza. Ad incrementare maggiormente i sospetti sul rapporto tra i due, ci sarebbe una foto, scattata da Valentina, pubblicata dall’attore nel mese di agosto. Il presunto nuovo fidanzato è un giovane attore molto noto in Spagna che presto si vedrà sugli schermi nella sesta stagione di Elite in uscita su Netflix nel mese di novembre.

Chi è Alvaro De Juana: la carriera del "fidanzato" di Valentina Ferragni

L’attore spagnolo, presunto fidanzato delle Ferragni è molto giovane, ha esattamente 19 anni, nato il 25 novembre (10 anni in meno dell’influencer). La sua carriera da attore è nata da relativamente da poco tempo, dal 2019, quando ha preso parte ad un episodio dello show Vota Juan. In seguito ha partecipato anche al cortometraggio Canicas per poi recitare dal 2019 al 20121 nella serie TV Amar en tiempos revueltos: è apparso in qualche puntata di Luimelia e nel 2021, invece, ha vestito i panni di Roman nei 10 episodi di HIT.

Il giovane attore al centro del gossip è stato poi scelto da Netflix per prendere parte alla famosissima e seguitissima serie tv Elite. Alvaro interpreterà la parte di un ragazzo di nome Didac nella sesta stagione: le riprese si sono concluse ad inizio giugno 2022 e le nuove punatate saranno disponibili sulla piattaforma Netflix dal 18 novembre 2022.

Arriva la smentita sui social di Valentina

Durante la mattinata del 17 ottobre, verso le 10.30, Valentina fa sentire la propria voce in merito allo scoop che l’ha vista al centro dell’attenzione.

L’influencer ha smentito le voci sul suo presunto fidanzamento tramite una storia Instagram in cui ha pubblicato la foto dell’unico "uomo" della sua vita, il cane Pablo. Ecco le sue parole:

A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo è l'unico uomo della mia vita, mi dispiace rovinarvi la fake news.

Sembrerebbe che dopo Luca Vezil l'influencer italiana Valentina Ferragni abbia voltato pagina molto velocemente. Saranno vere le voci sul presunto fidanzamento con l’attore spagnolo Alvaro De Juana?

