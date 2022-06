Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sono sposati. Lui, per essere precisi, per la terza volta. Ecco tutto quello che sappiamo su chi è la sensualissima moglie del famoso calciatore arrivata nella sua vita dopo la fine del matrimonio con l'ex velina di Striscia la Notizia Melissa Satta.

Valentina Fradegrada, chi è la moglie di Boateng

Nata a Bergamo il 2 settembre del 1991, Valentina Fradegrada ha studiato Marketing e Fashion design all'università di Lecco. Appassionata di moda, un po' sulla scia di Chiara Ferragni ha aperto prima un blog nel lontano 2009 e poi si è fatta conoscere sui social come modella e influencer.

Ma è nel 2017 che il suo nome, accompagnato da un particolare trend estivo, inizia ad essere davvero sulla bocca delle fashion victims più o meno famose in tutto il mondo. Per chi non lo sapesse infatti, Valentina è la mente dietro la tendenza dell'upside down bikini, ovvero un nuovo modo per allacciare il bikini al contrario rispetto a come era stato pensato, quindi con l'estremità superiore del top rivolta verso la parte del busto nascosta dalle braccia.

Un modo testato per anni e anni dalla stessa Fradegrada, utile secondo lei per nascondere il più possibile i segni dell'abbronzatura lasciati dai cordoncini e dal reggiseno a triangolo che caratterizza questo tipo di costume. Valentina si è cimentata anche nel campo della musica. Suo è infatti il brano dal titolo Sicaria, di cui il videoclip è stato girato nella calda Havana.

Valentina, prima e dopo Boateng

Nonostante il suo lavoro si svolga prevalentemente sui social network, fino ad ora Valentina è riuscita a mantenere la sua vita privata il più lontano possibile dall'occhio sempre attento del gossip.

Viene da chiedersi se ci riuscirà ancora a lungo visto che adesso è la moglie di uno dei calciatori che hanno alimentato non solo i giornali dedicati al calciomercato ma anche le pagine della cronaca rosa in questi anni.

Per quanto riguarda la sua vita prima di Boateng, sappiamo che tre anni prima del suo incontro con l'atleta, con cui condivide la passione per il fitness e lo sport, ha frequentato un altro famoso: il rapper Fred De Palma.

La storia con Kevin Prince sarebbe invece iniziata nell'estate del 2020 e il loro rapporto ha iniziato a far chiacchierare tutti per via degli scatti molto passionali condivisi dalla coppia sui loro social.

La cerimonia, da quella tradizionale a quella 3.0

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, che da dopo le nozze, come riportato sulla sua pagina Instagram ha aggiunto prima del suo il cognome del marito, si sono sposati nel pomeriggio dell'11 giugno 2022 in terra toscana, precisamente a Radicondoli in provincia di Siena con una cerimonia tradizionale organizzata da Enzo Miccio e in contemporanea con una 3.0, per il Metaverso.

Chiunque avesse voluto partecipare all'evento infatti avrebbe dovuto acquistare un token NFT, biglietti virtuali al costo di 50 euro l'uno, per poi collegarsi sul sito di @over.metaverse. Come annunciato dagli sposi, Valentina e Kevin Prince devolveranno il ricavato in beneficenza.