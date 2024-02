Chi è Valeria, la fidanzata del rapper Geolier: età, lavoro e curiosità su di lei

Valeria, conosciuta sui social come VD'A, è un'influencer di moda fidanzata con il rapper napoletano Geolier, all'anagrafe Emanuele Palumbo.

Non sono molte le informazioni su Valeria, se non quelle legate al suo lavoro sui social. I due, in particolare, sarebbero fidanzati da più di 2 anni e condividono diverse foto e video su Instagram. Scopriamo chi è Valeria e come lei e Geolier si sono conosciuti.

Valeria, ecco chi è la fidanzata di Geolier

Sono poche le informazioni che si hanno su Valeria, la fidanzata di Geolier. Infatti, non si sa quanti anni abbia la ragazza e neanche il suo cognome.

Tuttavia, sui social è conosciuta da tutti come VD'A, lettere che con molta probabilità fanno riferimento alle iniziali del suo nome e cognome. Lavora molto sulla piattaforma social di Instagram, dove ha più di 300.000 followers e condivide la sua passione, cioè la moda.

Geolier e Valeria sono uniti da molto tempo. Tuttavia, alcuni fan hanno segnalato che poco tempo fa i due avevano smesso di seguirsi sui social, eliminando le foto che li vedevano insieme.

Geolier, però, non ha esitato a smentire le voci di una presunta rottura con Valeria, pubblicando una foto che li ritrae insieme durante le festività natalizie.

Proprio Geolier, recentemente, ha parlato della sua relazione con Valeria in un'intervista al Corriere della Sera, descrivendola come un rapporto magnifico caratterizzato da un confronto costante.

La coppia è molto apprezzata sui social, tanto che alcuni li hanno definiti i "ferragnez napoletani".

L'ultimo album di Geolier tra amore e strade sbagliate

Il coraggio dei bambini Atto II è l'ultimo album di Geolier, che si è imposto nella scena rap a gran voce conquistano numerosi dischi di platino e dischi d'oro.

L'album comprende le 18 canzoni già presenti nell'Atto I, a cui se ne aggiungono 6 inedite che raccontano le storie e i sogni dei rioni di Napoli. Inoltre, Geolier ha avuto 2 collaborazioni speciali con:

• Giorgia in "L'ultima canzone"

• Marracash in "Il male che mi fai"

Il rapper napoletano descrive così le difficoltà della vita raccontandole con gli occhi dei bambini. Il suo tratto distintivo è però la lingua. Geolier, infatti, utilizza il dialetto napoletano in tutte le sue canzoni, dando voce a chi cerca rivalsa e rinascita.

Ecco alcuni dei temi trattati nelle sue canzoni:

• amore desiderato

• soldi

• l'idolo Maradona

Alcune delle sue canzoni sono dedicate anche all'amore verso la fidanzata Valeria, per lui grande fonte d'ispirazione. Non ci resta che ascoltare la canzone che porterà al Festival di Sanremo, "I p'me, tu p' te".

Si tratta di un brano interamente in napoletano che parla di una relazione finita e che sembrava dovesse terminare così fin dall'inizio.

