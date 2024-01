Chi è Valerio Mastandrea, moglie, figli e carriera dell'attore scoperto da Costanzo

Con le sue interpretazioni, Valerio Mastandrea ha conquistato il pubblico della sala e del piccolo schermo, divenendo uno degli attori più amati di sempre.

Tanti i progetti che lo vedono protagonista: scopriamo la sua carriera e le curiosità sulla vita privata.

Valerio Mastandrea: chi è l'attore più amato del cinema italiano

Nato a Roma il 15 febbraio del 1972, Valerio Mastandrea manifesta sin da subito una passione per il mondo artistico, debuttando a teatro nel 1993 e approdando al cinema nel 1994 con il film Ladri di Cinema.

La vera e propria fama arriverà però con la sua partecipazione in alcune puntate del Maurizio Costanzo Show e Quelli che...il calcio, facendosi cosi conoscere dal pubblico televisivo.

A partire da questo momento, il suo talento verrà riconosciuto in tutta Italia, prendendo parte a diversi progetti che affermeranno il successo di Valerio Mastandrea.

La carriera di Valerio Mastandrea: dal cinema alla televisione

Dopo alcune esperienze teatrali, Valerio Mastandrea percorre la strada cinematografica, sia davanti che dietro la macchina da presa.

Nel 2013 arriva il David di Donatello per la sua interpretazione come miglior attore protagonista in Gli equilibristi, a cui si aggiunge lo stesso premio nella categoria non protagonista nel film Viva la libertà.

Nello stesso anno, scrive assieme a Zero Calcare la sceneggiatura de La profezia dell'armadillo, film tratto dai fumetti del noto autore, con cui tornerà a collaborare qualche anno più in là, prestando la voce dell'armadillo nelle serie Netflix.

Molti conoscono Valerio Mastandrea per la sua performance in Perfetti Sconosciuti, film diretto da Paola Genovese che riscontra successo anche all'estero, divenendo il film con più remake al mondo.

Negli ultimi anni, l'attore romano ha preso parte al progetto di Diabolik, interpretando Ginko al fianco del superiore, a cui si aggiunge la sua recente partecipazione nel film C'è ancora domani e nella serie rai La storia, in cui recita al fianco del giovane attore Lorenzo Zurzolo.

Dopo aver rivelato i dettagli sulla sua carriera, non resta che svelare alcune curiosità sulla vita privata del noto attore.

La vita sentimentale di Valerio Mastandrea

Tante sono le curiosità sulla vita privata di Valerio Mastandrea, nonostante l'attorie sia sempre stato molto riservato su questi argomenti.

Dopo una breve relazione con Paola Cortellesi, con cui intrattiene oggi un rapporto di stima e affetto, l'attore si è sposato con l'autrice televisiva Valentina Avenia, dalla quale ha avuto il figlio Giordano nel 2010.

La relazione viene per interrotta qualche anno dopo e, dopo la separazione, Valerio Mastandrea ha ritrovato l'amore con l'attrice Chiara Martegiani, dal cui amore è nato nel 2021 il figlio Ercole.

