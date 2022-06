Tutti i segreti per svuotare l'armadio in poco tempo, guadagnare e utilizzare al meglio una delle app più scaricate degli ultimi mesi: ecco i "trucchi" di Vinted.

Vinted è un progetto giovane ma fruttuoso che ha creato una piattaforma utile alla vendita di vestiti usati. Ha allargato sempre di più il raggio d’azione e negli ultimi tempi è possibile vendere veramente di tutto. Svuotare gli armadi guadagnando qualcosa è il sogno di tutti: quante volte, infatti, ci è capitato di accumulare una montagna di abiti che non indossiamo più solo per non buttarli? La pubblicità ha spopolato già in tv, diventata un vero tormentone: “Non lo metti più? Mettilo su Vinted!”.

Il tormentone ha fatto sì che, dai più giovani fino ai più adulti, tutti hanno almeno scaricato l’app sul telefono. La lungimiranza degli ideatori ha calcolato il fatto che negli ultimi anni attraverso l’idea di ecosostenibilità è diventato anche ‘di moda’ comprare vintage e usato, a differenza di anni fa che aveva un’accezione di povertà. Tante persone sono riuscite a liberarsi di centinaia di capi, tante altre invece hanno solamente aperto l’account senza riuscire a vendere niente. Quali sono i trucchi per vendere di più? Li scopriremo passo passo nell’articolo.

Come iniziare a vendere su Vinted

Per poter iniziare a vendere su Vinted, innanzitutto bisogna scaricare l’app sul proprio dispositivo (si può accedere anche via web ma è molto più facile gestire tutto con l’applicazione). Una volta scaricata è necessario iscriversi con i propri dati; creato il profilo si presenterà un armadio virtuale nel quale poter inserire le foto dei vari annunci.

Caricate le foto, va inserito il prezzo (scelto autonomamente) e una didascalia nella quale è importante segnalare qualsiasi difetto: la sincerità vi ripagherà!

Una volta inserita la didascalia viene richiesto di specificare la dimensione del pacco (piccola, media e grande). Per vendere gli articoli è inoltre importante selezionare i metodi di spedizione disponibili nella tua zona (basta controllare i centri di ritiro pacchi).

Quando l’annuncio è inserito inizieranno ad arrivare richieste di acquisto. Ma come spedire il pacco a questo punto? Una volta che l’utente ha confermato l’acquisto, pagandolo, bisognerà scaricare l’etichetta inviata dall’app, stamparla e applicarla sul pacco per poi portarlo nel centro ritiro più vicino.

I soldi ti arriveranno solamente quando il pacco sarà arrivato al destinatario. Essendo ormai un’applicazione utilizzata da tantissime persone è sempre più difficile ma esistono diversi trucchi per vendere e farsi notare più velocemente… vediamo quali!

Accedi regolarmente a Vinted per maggiore visibilità

Una caratteristica di Vinted è che l’algoritmo dà maggiore visibilità a chi si è appena iscritto: se inizialmente trovate un boom di vendite non vi emozionate troppo perché la piattaforma man a mano eliminerà il booster di benvenuto e le vendite caleranno drasticamente.

Per questo per chi vuole svuotare seriamente l’armadio è importante avere dei piccoli accorgimenti fin dal principio, per non essere vittime della caduta improvvisa delle vendite. Più prodotti avrai nel tuo armadio, più ovviamente invoglierai i potenziali acquirenti a comprare proprio da te, in più darai loro la possibilità di scegliere più cose in modo tale da risparmiare sulle spese di spedizione oppure regalandogli degli sconti set.

Si può scegliere la percentuale di sconto più idonea ai propri oggetti: se i prezzi sono già stracciati meglio non calcare troppo la mano con gli sconti perché una volta creato un set non potrete cambiare la percentuale dell’offerta.

Un altro consiglio per diventare un venditore costante è quello di aprire l’app di Vinted regolarmente: in questo modo non solo gli acquirenti ti riconosceranno come venditore attivo, in più anche l’app stessa darà più credibilità avvantaggiandoti con le visualizzazioni.

Descrivi gli articoli che vendi nel dettaglio

Un altro suggerimento per vendere subito è quello di descrivere i tuoi articoli nel dettaglio. Vinted è un’app internazionale, e ha anche il maggior numero di acquirenti che proviene dalla Francia. Nonostante ci sia il traduttore è importante spiegare per filo e per segno le caratteristiche del capo e i relativi difetti: più saranno complete le descrizioni più verrete ripagati di stima e cordialità nelle recensioni.

A nessuno piacerebbe acquistare qualcosa che si presenta diversa in foto dalla realtà, questo è il concetto base su cui iniziare a ragionare essendoci la possibilità di reso: perderà tempo chi ha acquistato e perderai tempo tu che non solo non riceverai i soldi ma dovrai aspettare le tempistiche delle spedizioni per riavere il tuo capo indietro e rimetterlo in vendita.

Oltre alla descrizione potrebbe essere utile caricare una fotografia del capo indossato per far capire nel dettaglio come calza il modello e per non ricevere richieste di reso con la scusa del fatto che non calzi come immaginato.

Prezzi bassi e ribassi: il segreto per attirare attenzione

In media su Vinted gli acquirenti non spendono più di 20 euro per ciascun capo. Questo perché molti capi provengono da fast fashion e le persone possono trovare gli stessi capi nuovi a prezzo simile nei negozi durante i saldi.

Un fenomeno che prende sempre più piede è la rivendita Zara: essendo un marchio che ha alzato i prezzi negli ultimi anni, sono davvero tante le ragazze che comprano usato pur di indossare capi di questa ditta. Considerando che la spesa media si aggira sui 20 euro, è chiaro che per vendere di più servirebbe impostare un pezzo che non superi la cifra e rimanga nel range.

Tutto ciò ovviamente non comprende le griffe di lusso che non possono essere svenute a questi prezzi. Oltre all’inserimento di prezzi bassi, un’altra tecnica di guadagno consiste di proporre offerte quando una persona si mostra interessata al capo: in questo modo apprezzerà lo sconto come cortesia, un modo di venirsi incontro.

La stessa app ti consiglia un prezzo molto basso in fase di caricamento, facendo riferimento ad altri articoli simili già in vendita. Naturalmente puoi indicare un prezzo più alto, ma seguendo le indicazioni di prezzo si riuscirà a vendere molto più velocemente. La chiave del successo su Vinted non sono i prezzi alti ma la fiducia e il riuscire a dare il senso di "aver fatto un affare" a chi acquista. Per questo sconti, offerte e prezzi minimi saranno la giusta mossa per farti svuotare l’armadio in poco tempo.

Promuovi con il boost i capi che meritano di stare in vetrina

Per accelerare le vendite è consigliabile anche sfruttare l’occasione di mettere un Boost ad un capo o all’intero armadio. Si tratta di un’agevolazione a pagamento: con pochi euro si riescono a mettere in evidenza articoli in modo da risultare sempre primi tra le ricerche.

Ovviamente il boost funziona quando anche il prodotto è di qualità: se si spendono soldi per un pantalone vecchio non solo ci si perde già quel po’ di guadagno, ma in più si avranno comunque bassissime probabilità di vendita. Con il boost si può promuovere individualmente un singolo prodotto per 3 giorni o per una settimana.

Si può anche promuovere l'intero profilo per 7 giorni selezionando l’opzione armadio in evidenza. Anche i pacchi devono essere curati: una volta che spendiamo soldi per il boost l’accortezza al pacco è essenziale. Più il pacco sarà curato e più il cliente lascerà una recensione positiva che farà accrescere la stima e la fiducia nei nostri confronti, in marketing la credibilità di un marchio o di un venditore. Anche un semplice “grazie per l’acquisto” può far tanto!

Utilizza la modalità vacanza se sei impegnato

Capita spesso di avere periodi più intensi per via del lavoro e in quel caso spedire il pacco entro la settimana diventa un impegno difficile da mantenere.

In questi casi però si potrebbe incappare nel problema che l’acquirente continui ad acquistare dal nostro profilo senza ricevere mai il pacco: non solo si fa un torto a chi ci ha dato fiducia perché dovrà aspettare il tempo del rimborso, ma in più si acquisterà anche una recensione da 1 stella che farà crollare vertiginosamente il valore medio delle recensioni.

Gli utenti prima di acquistare guardano le recensioni, se dovessero notare diverse recensioni negative difficilmente premerebbero sul tasto acquista e in questo modo si creerebbe un ciclo infinito di rinunce.

Per ovviare a tutte queste problematiche, però, ci ha pensato Vinted. Nel periodo in cui non riesci a vendere i tuoi capi usati, infatti, si potrà inserire la modalità vacanza. In questo modo si tirerà giù la saracinesca del negozio: gli utenti non potranno acquistare sul tuo profilo fino a quando non deciderai di riaprirlo.

Non si riceveranno messaggi, gli utenti non potranno interagire in alcun modo, così si eviterà di ricevere insulti per le mancate risposte ma soprattutto non si avrà più il vincolo di vendita e di spedizione dei capi. Insomma, in sostanza è come chiudere il proprio business per un periodo di tempo: sia nel caso si vada realmente in vacanza, sia si tratta solamente di un periodo di troppi impegni.

Nessuna recensione negativa e nessun feedback negativo in privato: gli acquirenti sapranno che sei ‘in vacanza’ e tutto ciò permetterà loro di comprendere il fatto che si tratti di un qualcosa di temporaneo.

Se invece si pensa di aver venduto abbastanza e di voler abbandonare l’app, in questo caso è giusto eliminare il profilo o lasciarlo per sempre in vacanza nel caso dopo mesi si cambi idea: in questo modo non si prenderanno in giro le persone realmente interessate all’acquisto sul nostro guardaroba.

Non vendere prodotti con difetti gravi

Per ultimo ma non per importanza c'è da ricordare che si potrebbe prendere l’abitudine di aggiungere al proprio armadio qualsiasi capo, anche i più usati e logori. Questo perché il piacere di vendere provoca un effetto tale da far sì di essere sempre più spronati ad aggiungere qualsiasi cosa pur di avere occasioni in più. La verità è che così facendo si svalorizzeranno anche i capi migliori. Non si può vendere un capo nuovo e a fianco un altro scolorito: il secondo farà perdere ovviamente credibilità al primo!

