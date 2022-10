Francesco De Gregori e Antonello Venditti stasera saranno insieme all'Arena di Verona per un concerto davvero unico. Scopriamo insieme la scaletta, gli orari, come arrivare all'Arena e tutte le informazioni utili sull'imperdibile evento.

Quando due cantautori della musica italiana decidono di unire le loro forze per un unico tour, ciò che ne viene fuori è qualcosa di magico. Ed è quello che è successo con il tour congiunto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori.

Venditti è un cantautore romano, autore di canzoni che sono diventate delle vere e proprie icone nel panorama musicale italiano, come Alta marea, Notte prima degli esami, Ricordati di me, Che fantastica storia è la vita e molte altre.

Francesco De Gregori, d’altro canto, fa parte sempre di quella scuola di cantautori che caratterizza alcuni esponenti della musica italiana. Ha donato al pubblico canzoni che sono poesie in musica come Rimmel, La donna cannone, Sempre e per sempre.

Entrambi hanno una carriera pluridecennale e quest’anno hanno deciso di unire le loro discografie per dare al pubblico un’esperienza davvero imperdibile. Stasera faranno tappa all’Arena di Verona per il Venditti e De Gregori - Il tour.

Concerto di Venditti e De Gregori all’Arena di Verona: orari e come arrivare

Dopo un’estate trascorsa a portare in giro nelle principali arene all’aperto il loro tour, Venditti e De Gregori sono pronti all’ultima data outdoor prima di passare alla seconda parte del loro tour che li vedrà esibirsi nei palazzetti dello sport in tutta Italia. Stasera si esibiranno, infatti, nella magica cornice dell’Arena di Verona per un concerto davvero speciale. L’orario di inizio del concerto è fissato per le ore 21:00.

Tuttavia, sono disponibili ancora alcuni biglietti per chi volesse partecipare. Il costo del biglietto varia a seconda della posizione da cui si sceglie di assistere al concerto. Si parte da 35 euro per la gradinata laterale non numerata fino a 99 euro per i posti in platea numerata categoria 1.

Raggiungere l’Arena è davvero semplice. In auto è possibile imboccare l’autostrada A4 Serenissima Milano – Venezia e uscire a Verona Sud. Oppure, si può prendere la A22 Brennero - Modena, raggiungere il raccordo con la A4 in direzione Venezia con uscita a Verona Sud. Una volta arrivati all'uscita dal casello autostradale, bisogna seguire l'indicazione con la dicitura "tutte le direzioni". Vicino l’Arena c’è un parcheggio in via Bentegodi in cui è possibile sostare la propria auto.

Chi predilige i mezzi pubblici, invece, ci sono varie opzioni:

in bus dalla stazione centrale di Verona Porta Nuova partono le linee 11, 12, 13, 14, 72 e 73;

in treno è possibile raggiungere la stazione di Verona con i treni diretti di Italo e Trenitalia, ma anche Intercity e Eurostar;

in aereo si può atterrare all’aeroporto Valerio Catullo che si trova a circa 10 km dal centro urbano, il quale è raggiungibile tramite navette che portano alla stazione centrale.

Scaletta del concerto

Per quanto riguarda la scelta delle canzoni, i due cantautori accontentano i fan di entrambi. Ci sono i loro più grandi successi per donare al pubblico due ore di musica live:

Bomba o non bomba

La leva calcistica della classe ‘68

Modena

Bufalo Bill

La Storia

Peppino

Generale

Sotto il segno dei pesci

Che fantastica storia è la vita

Dolce signora che bruci

Alice

Atlantide

Santa Lucia

Canzone

Ci vorrebbe un amico

Notte prima degli esami

La donna cannone

Pablo

Unica

Rimmel

Titanic

Giulio Cesare

Alta marea

In questo mondo di ladri

Buonanotte fiorellino

Il vestito del violinista

Ricordati di me

Roma capoccia

Grazie Roma

