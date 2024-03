Con il mercoledì delle ceneri siamo ufficialmente entrati nel periodo quaresimale. Un periodo molto caro ai ai cristiani che si preparano in questi 40 giorni alla Pasqua del Signore.

Un periodo di purificazione, astinenza e digiuno che ogni cristiano deve rispettare, e che coincide simbolicamente nei 40 giorni che Gesù, passò nel deserto per prepararsi con preghiera, purificazione e digiuno, appunto, al suo ministero pubblico, dopo essere stato battezzato da Giovanni Battista.

Inoltre non bisogna dimenticare che coincide anche con la fine del Carnevale, dal latino carnem levare, “privarsi della carne”.

In questo periodo quaresimale i cristiani si preparano ad accogliere il mistero pasquale. Alla preghiera e alla meditazione molti aggiungono fioretti quaresimali, ossia la rinuncia a qualcosa a cui si tiene particolarmente e dedicandosi anche alle opere di carità.

Ma non solo anima anche il corpo deve prepararsi alla Pasqua ed ecco allora ci viene proposto il digiuno e l’astinenza quaresimale, propria dei venerdì di questo periodo ed altre pie pratiche.

Scopriamo insieme cosa si fa in questi venerdì di quaresima e la differenza tra digiuno e astinenza.

Quaresima, ecco cosa si fa nei venerdì di questo periodo dell’anno

La Quaresima, lo abbiamo detto è un periodo di penitenza ricorrente ogni anno nella vita dei cristiani, in preparazione della Pasqua.

Molti cristiani praticano il digiuno anche in alcuni giorni dell’anno ed esso dovrebbe servire a preparare la vita del fedele cristiano, insieme alla preghiera, all’elemosina e alle opere di carità.

Secondo il Codice di Diritto Canonico, i cristiani sono tenuti a osservare il digiuno e l’astinenza dalla carne almeno due volte l’anno: il **Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo.

In generale però non bisognerebbe mangiare carne nei “giorni di magro”, cioè il venerdì e in altri giorni proibiti.

La costituzione apostolica “Paenitemini” di papa Paolo VI del 1966 sottolinea che questi precetti andrebbero osservati il Venerdì Santo e tutti i venerdì di Quaresima, per prepararsi alla Pasqua nel modo migliore.

Il Codice di diritto canonico stabilisce nel canone 1252 l’età di inizio dell’obbligo di digiuno (18 anni compiuti), mentre il termine è 60 anni. Sono esonerati dal digiuno di carne coloro che soffrono di particolari patologie, o presenta una giusta causa, solitamente legata a motivi di salute, può essere esonerato e commutare il digiuno in opere di carità.

Ma oltre al digiuno e all’astinenza durante i venerdì di Quaresima si è soliti svolgere la pia pratica della Via Crucis. Una pratica che trae origine nella pietà popolare che vuole evocare il pellegrinaggio del popolo di Dio lungo la Via dolorosa a Gerusalemme.

Quaresima, ecco cosa non si può mangiare nei venerdì

Lo abbiamo già detto, a stabilire le regole del digiuno e dell’astinenza è il Codice di Diritto canonico, e in particolare il canone 1251.

Questo recita quanto segue:

“ Si osservi l’astinenza dalle carni o da altro cibo, secondo le disposizioni della Conferenza episcopale, in tutti e singoli i venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità; l’astinenza e il digiuno, invece, il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì della Passione e Morte del Signore.”

La regola dunque è valida per il Mercoledì delle Ceneri e per tutti i venerdì del periodo quaresimale, in particolare il Venerdì Santo ed è consigliata anche il Sabato Santo.

Ad essere bandita la carne, rossa, bianca e non solo anche i piatti troppo elaborati non a base di carne.

Digiuno e astinenza, non sono uguali

Il termine digiuno e astinenza non sono la stessa cosa: il primo riguarda la quantità di cibo, l’astinenza quello che si può mangiare.

Il digiuno prevede inoltre un solo pasto completo in tutta la giornata e piccole quantità di cibo al mattino e alla sera.

E’ possibile consumare cibo vegetariano, come verdure, i cereali e i legumi, ma anche di pesce, uova e latticini in quantità moderate.

Mentre è l’astinenza che è propria dei Venerdì di quaresima prevede l’esclusione totale della carne, che può essere sostituita da pesce povero e cucinato in modo poco elaborato.