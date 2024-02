Chi è Venerus: biografia, carriera e curiosità sul cantautore e produttore italiano

Tra gli artisti che hanno saputo portare la musica urban italiana nel mondo, con grandi apprezzamenti da parte del pubblico, c'è anche Andrea Venerus. Musicista di grande talento, la sua è una voce riconoscibile ed emozionante. Il suo obiettivo? Proporre una "musica del futuro". Se non sai ancora tutto su Venerus, ecco chi è: tutto sulla succz

Chi è Venerus? Biografia e carriera del cantautore italiano

Andrea Venerus, in arte solo Venerus, nasce a Milano, in zona San Siro, il 4 dicembre 1992, sotto il segno del Sagittario. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per il mondo musicale, che diventerà con il passare del tempo il suo lavoro.

La musica, infatti, è per Venerus una "ragione di vita". Non a caso, la suaforte aspirazione lo porta a 18 anni a trasferirsi a Londra per studiare musica. Per i 5 anni successivi, Andrea Venerus entrerà in contatto con diversi musicisti inglesi, per poi tornare in Italia e iniziare la sua carriera da solista. Il grande pubblico ha fatto la sua conoscenza attraverso numerose collaborazioni intraprese Venerus, in particolare con artisti come Gemitaiz e Franco126 (con cui è nato il brano "Senza di me"). Nel 2019, inoltre, ha iniziato a collaborare con Mace, uno dei più talentuosi producer italiani.

Con quest'ultimo ha pubblicato l'EP (extended play) "Love Anthem". Forte del successo ottenuto, ha continuato a collaborare con numerosi artisti, soprattutto in qualità di produttore discografico. Ghali, per esempio, si è affidato proprio a Venerus per la stesura dell'album DNA, uscito nel 2020.

Nel 2021 c'è stato il suo debutto a livello discografico con 2 etichette: Sony Music e Asian Fake. Nello stesso anno, inoltre, ha realizzato "Magica Musica", uno dei migliori album italiani dell'anno. Certificato disco d'oro, unisce la sonorità pop con musiche rock ed elettroniche. Il 17 dicembre 2021 Venerus ha dato avvio al "Magica Musica tour", il lungo tour estivo tenuto nelle principali città e festival musicali italiani.

Il 16 dicembre 2022 ha invece pubblicato "Resta qui", che ha anticipato l'uscita del suo ultimo album: "Il Segreto".

Come si pronuncia Venerus?

Andrea Venerus ha scelto come nome d'arte il suo cognome. Seppur apparentemente sembri facile da pronunciare, lo stesso Andrea ha rivelato che sono in molti a sbagliare.

Il motivo? La pronuncia giusta dovrebbe essere "Venèrus", ponendo l'accento sulla lettera "U".

Sanremo 2024, il duetto di Venerus e Loredana Bertè

In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Loredana Bertè ha scelto di portare con sé nella serata duetti proprio Venerus.

Il brano che i due canteranno in occasione della serata del 9 febbraio è "Ragazzo mio", di Luigi Tenco. Si tratta di un pezzo intramontabile e molto legato al Festival di Sanremo. L'omaggio di Loredana e Venerus sarà accompagnato anche da un intervento di Ivano Fossati.

