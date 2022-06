Il meglio della moda di seconda mano: ecco come funziona Vestiaire Collective, l'app con oltre 12.000 brand scontati fino al 70% per vendere e acquistare in tutta comodità e sicurezza.

Vi piace da morire la moda di lusso ma non volete acquistare vestiti, scarpe e accessori a prezzo pieno? Oppure avete l’armadio stracolmo di abiti firmati che non mettete più? Niente paura, è arrivata Vestiaire Collective: una app semplice e intuitiva per comprare e vendere capi d’abbigliamento di seconda mano (e di marca) on line. Qualcuno dice che sia addirittura una delle migliori applicazioni per riciclare articoli usati su internet (e ovviamente guadagnare!), sicura e affidabile, proprio come Vinted. Non vi resta che scoprire se faccia al caso vostro.

Come funziona Vestiaire Collective

Se pensate sia difficile mettere in funzione Vestiaire Collective, vi sbagliate perché non esiste nulla di più easy e intuitivo. Il primo passo da fare è iscriversi (gratis) sul sito www.vestiairecollective.com oppure scaricare la app (su App Store o Play Store), che appena si apre recita “Il meglio della moda di seconda mano. 12.000 brand scontati fino al 70% tra cui Gucci, Louis Vuitton, Off-White...Non per vantarci, ma non ci sono paragoni!”. E poi? Ecco i pochi, semplici passaggi per diventare operativi (e risparmiare o guadagnare qualcosa!).

Come vendere capi su Vestiaire Collective

Cliccate su Iscriviti, quindi scegliete se inserire il vostro indirizzo e-mail oppure accedere utilizzando i vostri account di Facebook, Google oppure Apple. Se decidete di attivare le notifiche, riceverete aggiornamenti in tempo reale su novità, cali di prezzo e offerte esclusive. Attivando il tracking, poi, vi verranno proposti solo gli articoli che vi interessano.

Fatto? Adesso potete vendere! Come? Anche qui, è tutto essenzialmente facile. Andate su Vendi (per la app) oppure "Vendi un articolo" (se vi collegate dal sito internet) e compilate tutti quanti i campi richiesti. Caricate le foto dell'articolo (vestiti, giacche, borse, scarpe e chi più ne ha più ne metta!), scrivetene una breve descrizione e, addirittura, l'applicazione vi suggerirà un prezzo di vendita. Facile, no?

Per spedire, il sistema vi darà la possibilità di stampare un'etichetta di spedizione prepagata: a questo punto, il gioco è fatto. Avrete inoltre la possibilità di utilizzare la chat acquirente-venditore per negoziare i prezzi in maniera semplice e sorprendentemente veloce.

Creare l'annuncio non vi costerà nulla, se non qualche minuto del vostro tempo, e sarete felicissimi di ricevere i pagamenti tramite Conto Wallet, PayPal oppure coordinate bancarie.

Come acquistare: gli step da seguire

Se vendere su Vestiaire Collective è semplice, acquistare lo è ancora di più! Quindi, mano al portafogli: siete pronti a seguire i prossimi, elementarissimi passaggi?

Scovate ciò che volete comprare con la funzione Cerca (nella barra vicino alla la lente, per intenderci!) oppure visualizzando l'incredibilmente vasto catalogo rigorosamente organizzato in macro e micro categorie.

Aggiungete l'articolo (o gli articoli) al carrello.

È il momento di procedere al pagamento. Vestiaire Collective accetta moltissimi metodi su diversi circuiti: da Visa a Mastercard, da PayPal a PostePay, da American Express a CartaSi, fino a Pagantis (grazie a cui potete anche pagare in comodissime rate da 3, 6 o 12 mesi).

Se scegliete la spedizione diretta, il pacco verrà spedito direttamente a casa vostra senza passare dal team del controllo qualità, altrimenti verrà spedito prima a loro e poi all'indirizzo che avete specificato.

Ma se non vi piace? No panic! Avete 72 ore di tempo per rimetterlo in vendita senza pagare commissioni.

A questo punto vi chiederete: ma sarà tutto sicuro? Gli articoli saranno originali? "I nostri articoli di seconda mano sono controllati e autenticati da un team di esperti. Puoi contare su di loro, come già fanno milioni di utenti!", rassicura una schermata che compare all'apertura della app.

Le recensioni di Vestiaire Collective sono effettivamente molto buone e danno luce a uno store serio e funzionale, che mette in vetrina prodotti usati ma sorprendenti (e verificati) di alta moda internazionale.

