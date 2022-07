La piattaforma di shopping online Shein non si accontenta di avere i prezzi più bassi sul mercato e una varietà di offerta sconfinata, ma promette ora vestiti gratis in cambio di recensioni. Ecco come funziona l'ultima novità.

L’ultima frontiera della moda super veloce viene dalla Cina e si chiama Shein. Più di 6.000 articoli nuovi ogni giorno vengono caricati sulla piattaforma per essere acquistati in modo altrettanto veloce. Il successo dell’e-shop non è dovuto soltanto all’ampia e variegata offerta di articoli, che spaziano dal vestiario all’arredamento per la casa.

Sono soprattutto le politiche adottate verso il cliente a contribuire al successo di Shein. L’utente fidelizzato ha possibilità di fare un reso senza costi aggiuntivi e di accedere a sconti estremamente vantaggiosi. Di recente è possibile anche ricevere abiti gratis. Scopriamo insieme come!

Come funziona la prova gratis di Shein

Con la prova gratuita di Shein hai la possibilità di ricevere direttamente a casa tua fino a 3 capi a settimana. In cambio Shein ti chiederà solo di recensire il prodotto che ti ha inviato entro dieci giorni. Una recensione poco dettagliata o approssimativa comporta il rischio di non riuscire più a partecipare al programma. Ogni settimana è possibile partecipare alla selezione per scegliere gli utenti che avranno in regalo fino a 3 capi a settimana in modo assolutamente gratuito.

Per poter beneficiare di questa opportunità è necessario:

avere un account attivo;

non essere alla prima "Prova gratuita";

non fare recensioni approssimative.

Il primo passo per partecipare alla prova gratuita di Shein è creare un account. Poi scegli dalla sezione "Prova gratuita" i capi d’abbigliamento che ti piacerebbe avere gratis. Una volta scelti i capi (massimo 3) vai nella sezione "La mia prova gratuita", disponibile sia su app che su browser, per visualizzare lo stato dell’ordine (In corso, Rifiutato, Approvato).

Per ogni recensione valutata idonea dallo staff ti verranno assegnati 20 punti. Se riceverai 100 punti significa che avrai realizzato una Recensione di qualità.

Come pagare di meno su Shein

Su Shein si possono accumulare punti da usare per l’acquisto di capi di abbigliamento svolgendo piccole attività. Iscrizione, acquisto, recensione: sono tutti punti che prima o poi possono tradursi in un buono sconto. Ogni 100 punti risparmi un euro. Però attenzione, perché hanno una scadenza. Ecco altri facili accorgimenti per risparmiare su ogni ordine:

superare i 29 € di spesa per non pagare tasse di spedizione;

se fai un acquisto multiplo puoi risparmiare fino al 99% sul secondo prodotto acquistato;

con PayPal risparmi almeno 2 € su due ordini di 30 €;

farti regalare una carta regalo Shein.

Come funziona la carta regalo di Shein

Se hai ricevuto in regalo una carta regalo digitale, puoi usarla per pagare i tuoi acquisti. Se ne hai una la troverai sul tuo profilo. Per poter pagare con Carta regalo, basterà scegliere l’opzione Carta regalo dopo aver fatto il checkout dal carrello.

Shein dà agli utenti appena iscritti un codice sconto di benvenuto: 10% di sconto sul primo acquisto. Poi periodicamente rilascia coupon e codici sconto a tutti gli utenti. Per utilizzarli prima che scadono è necessario entrare sul profilo personale, da app o da browser, ed entrare nell’apposita sezione.

